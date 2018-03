Wunderschöner, cineastischer Post-Rock-Soundtrack

"Amplify Human Vibration" ist mehr als lediglich ein musikalisches Abenteuer, das einen durch Raum und Zeit leitet und sich den ersten Eindrücken zufolge doch recht stark an verschiedenen Science-Fiction-Soundtrack-Klassikern orientiert. Die beiden Musiker von NORDIC GIANTS haben parallel einen Kurzfilm erstellt, den das Duo bei seinen Auftritten auch parallel abspielt und bei dem man tiefe Einblicke in die Gedankenspiele eines Menschen erhält, der auf der Suche nach der Ursache und den Leitmotiven des Menschseins auf Inhalte stößt, die ihn in seiner möglichen Depression und seiner anhaltenden Melancholie herausziehen und ihm das Leben wieder als lebenswert vermitteln.

"Amplify Human Vibration" ist dementsprechend ein echtes Post-Rock-Event mit cineastischem Charakter auch abseits der visuellen Komponenten. Die sieben Songs durchleben mannigfaltige Emotionen, streuen tolle, harmonische Melodien ein, wecken eine Faszination, deren musikalischer Ursprung auch den Ambient-Bereich streift, und werden schließlich durch viele Samples ergänzt, in denen die Geschichte, die hinter dem Album steckt, in kurzen Fragmenten weitererzählt wird. Der erste Eindruck: Bombastisch, auch wenn es seine Zeit braucht, bis man sich in der Soundtrack-Landschaft der NORDIC GIANTS einigermaßen zurechtgefunden hat und gerade die ersten beiden Stücke etwas sperriger geraten sind. Doch das Material ist in sich stimmig, es setzt Akzente und Höhepunkte, und wenn man alleine die melodischen Passagen herausfiltert oder einfach nur auf die bewegende Insszenierung schaut, entdeckt man zahlreiche Argumente, warum "Amplify Human Vibration" eine Menge Beifall zu spenden ist.

Der Special-Interest-Charakter kann zwar nicht verleugnet werden, aber das macht dieses Album eigentlich nur noch interessanter, denn mehr Eigenständigkeit kann man eigentlich nicht mehr verlangen - ein Abenteuer, definitiv, und eines, das wirklich lohnt!

Anspieltipps: Spirit, Immortal Elements