Überzeugende zweite Scheibe der Frontiers-Supergroup

Heutzutage traut man sich kaum noch, von einem Allstar-Projekt zu sprechen, denn zu oft haben solche zumeist von Label-Verantwortlichen ins Leben gerufenen Kooperationen die Erwartungen nicht erfüllt. Doch ein passenderer Begriff fällt mir für NORDIC UNION nicht ein, immerhin schickt hier Frontier Records mit ECLIPSE-Mastermind Erik Martensson und PRETTY MAIDS-Fronter Ronnie Atkins zwei seiner größten Namen gemeinsam ins Rennen. Trotz solider musikalischer Leistung konnte der selbstbetitelte Erstling in Sachen Verkaufszahlen nicht wirklich überzeugen und ist bis heute eher ein Geheimhtipp in Melodic-Rock-Kreisen. Ähnlich könnte es auch dem treffend betitelten Zweitwerk "Second Coming" ergehen, denn ohne die Zusendung der Promo-CD wäre diese hochgradig interessante Veröffentlichung wohl an mir vorbeigegangen.



So sehr bei der Werbung für die Scheibe noch durchaus Verbesserungspotential besteht, so sehr ist die musikalische Darbietung über nahezu jeden Zweifel erhaben. Ganz besonders hört man dabei natürlich die Handschrift von Martensson heraus, der ähnlich wie bei seiner Hauptband ECLIPSE auch hier für den Großteil des Songwritings und die gesamte Produktion verantwortlich zeichnet. Entsprechend hoch ist auch das Qualitätsniveau der insgesamt elf Tracks, die nahezu allesamt Hit-Potential haben. Dass es nicht wie so oft im Melodic Rock zu soft zugeht, dafür sorgt Ronnie Atkins mit seinem einmaligen Organ, das auch die extrem melodischen Tracks mit einer rockigen Kante versieht.



Was mit dieser Kombination zu erreichen ist, das zeigt schon der Opener 'My Fear And My Faith" eindrucksvoll, der sich sofort den Weg in den Gehörgang gräbt und vor allem mit seinem ausladenden Refrain punktet. Und auch danach jagt ein Highlight das nächste, egal ob es dabei etwas entspannter wie bei 'Walk Me Through The Fire' zugeht, oder das Gaspedal wie beim Up-Tempo-Rocker 'Because Of Us' durchgetreten wird. So gibt es über weite Strecken des Silberlings hinweg auch keinerlei Ausfälle zu beklagen, bis dann mit dem eher ruhigen 'Die Together' eine etwas schwächere Halbballade präsentiert wird. Gleiches gilt für das folgende 'The Best Thing I Never Had', das ebenfalls etwas planlos aus den Boxen dröhnt, bevor der Rausschmeißer 'Outrun You' schließlich wieder an das Niveau der ersten Hälfte der Scheibe anschließt.



Trotz all dieser positiven Eindrücke muss ich zum Abschluss auch noch ein wenig Kritik loswerden. Oftmals fehlt mir auf "Second Coming" nämlich ein wenig die Eigenständigkeit, die das Nebenprojekt von Martenssons Hauptband abheben könnte. Zu oft klingt das Material ein wenig zu sehr so, als handele es sich um Überbleibsel des letzten ECLIPSE-Langspielers, was auch die starke Gesangsleistung von Atkins nicht komplett überdecken kann. Melodic Rock-Fans und insbesondere Anhänger des umtriebigen Martensson können hier dennoch bedenkenlos zuschlagen, denn das Zweitwerk liefert, ähnlich wie das Debüt, beste Unterhaltung. Beim nächsten Mal würde ich mir allerdings ein paar mehr rockige

Kanten wünschen, mit deren Hilfe sich insbesondere Mr. Atkins noch besser in Szene setzen könnte.