Zurück in den Proberaum!

Ungefähr zwei Jahre hat sich die Münchener Truppe NORGAAHL Zeit gelassen, um die erste Veröffentlichung der Bandgeschichte auf die Menschheit loszulassen. Dabei handelt es sich um eine EP, die auf den Namen "A Clear View " hört und eine Mischung aus Death-, Black- und Thrash Metal mit viel Groove und Melodie beinhalten soll.

Also den Death-Anteil findet man schnell. Tiefergestimmte Gitarren, Doublebass und tiefe Growls im SIX FEET UNDER-Stil. Soweit so gut. Thrash Metal findet man auch zwischendurch mal, aber wo die Jungs den Black-Part versteckt haben, sollen sie mir mal bitte zeigen. Die ebenso angekündigten Melodien sind nicht erkennbar. Groove ist durchaus vorhanden, aber mangels ordentlicher Produktion (das geht auch bei Eigenproduktionen heutzutage besser) fehlt hier leider der richtige Punch.

Was NORGAAHL auf "A Clear View" abliefert, ist nicht wirklich originell und es fehlt auch an wirklicher Kreativität. Diese EP ist für einen ersten Band-Output akzeptabel, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben.