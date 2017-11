Wo ist die Entschlossenheit?

Irgendwie haben sich diese Polen von den durchweg positiven Kritiken zu ihrem Debüt ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. "Manifesto" entpuppte sich vor drei Jahren als Blaupause der modernen Grenzarbeit zwischen Death und Black Metal und konnte selbst den seinerzeit schwerkranken BEHEMOTH-Bandkopf Nergal für einen Moment beruhigen, da sich um die potenzielle Nachfolge seiner Band anscheinend jemand gekümmert hatte. Mit dem Release von "Scorn The Idle" verliert NORTHERN PLAGUE aber phasenweise den Fokus aus den Augen; das neue Material ist in seiner Ausgestaltung relativ undurchsichtig und fahrig, und abgesehen von den erneut stark in Szene gesetzten sphärischen Parts ist diesmal keine Komponente derart überzeugend verarbeitet, dass man sofort wieder in Begeisterung verfallen möchte - so wie eben damals bei "Manifesto".



NORTHERN PLAGUE muss vor allem bei der Bewerkstelligung der Übergänge zwischen epischen, atmosphärischen Passagen zu den radikalen Attacken deutlich Federn lassen. Oft genug ist man regelrecht überrumpelt, wenn die Polen den Turbo anschmeißen und von jetzt auf gleich in den Highspeed-Modus schalten. Zwar ist hier handwerklich alles auf Top-Level angesiedelt, aber in Sachen Songwriting scheint sich die Band nicht mehr ganz so sicher zu sein, in welche Richtung sich "Scorn The Idle" bewegen soll - und genau das entwickelt sich an vielen Stellen zum echten Problem!



Es fehlt der neuen Scheibe schlichtweg das Feeling; vieles ist eher Stückwerk als fokussiert ausgearbeitete Düsterkost mit todesmetallischem Punch, und wäre "Scorn The Idle" technisch nicht so präzise und perfekt, würde man wahrscheinlich noch mehr über das Album herfallen. NORTHERN PLAGUE hat auf jeden Fall zwei Schritte zurück gmacht, und das ist angesichts des sehr viel versprechenden Debüts doch sehr enttäuschend!



Anspieltipps: Rites Of The Devourer, Drowned