Symphonic Black Metal ohne Innovation und Wiedererkennung

Aus Kalifornien stammt NORTHWIND WOLVES. Schon der Albumtitel "Dark... Cold... Grim..." ist das genaue Gegenteil, was man sich vom sonnigen Kalifornien sonst so vorstellt. Aber nicht nur der Titel des Debütalbums, das bereits letztes Jahr digital veröffentlicht wurde und jetzt auch auf CD erhältlich ist, überrascht, auch die Herkunft der Musiker ist beim bloßen Hören von ""Dark... Cold... Grim..." überraschend.



Denn musikalisch kann die Herkunft von NORTHWIND WOLVES eigentlich nur Norwegen bzw. Skandinavien sein. Zumindest scheinen die Amis viel Black Metal aus Nordeuropa konsumiert zu haben. Insbesondere ältere DIMMU BORGIR scheinen es den Musikern angetan zu haben. Der symphonische Black Metal erinnert nicht nur ein oder zwei Mal an Shagrath und seine Mannen aus "Enthrone Darkness Triumphant"/"Godless Savage Garden"-Zeiten.



Aber bevor hier zu große Freude bei den DIMMU BORGIR-Anhängern ausbicht, muss ich gleich die Erwartungen dämpfen. Die Songs erreichen nichtmal ansatzweise das Niveau der Norweger. Vieles klingt austauschbar und nur wenige Riffs oder Melodien bleiben hängen. Es hört sich alles irgendwie bekannt an und liefert wenige Überrraschungen.



NORTHWIND WOLVES liefert ein ordentliches Album ab, das Innovation und Wiedererkennungswert vermissen lässt. Bevor ich mir nochmal "Cold... Dark... Grim..." anhöre, greife ich lieber gleich zum Original und höre mir besagte Alben von DIMMU BORGIR an.