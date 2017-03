Überfordernd.

Fast fünf lange Jahre hat es gedauert, bis die Briten von NOT ABOVE EVIL mit ihrem dritten Album um die Ecke kommen. Mit ihrer eigenwilligen Mixtur aus melodischem Black Metal, ein paar deftigen Todesblei-Elementen und einer düsteren Aura konnten sie zumindest in ihrer Heimat ein paar Fans in Wallungen versetzen. "Always Darkest Before" soll dies nun auch hierzulande schaffen, doch – um die Katze frühzeitig aus dem Sack zu lassen – davon sind die drei Herrschaften leider sehr weit entfernt.

Handwerklich geht das zwar vollkommen in Ordnung und einen gewissen Eifer kann man NOT ABOVE EVIL auch nicht absprechen. Doch dieser wird auf "Always Darkest Before" vollkommen falsch verpackt. Wer einen roten Faden, eine gewisse Geradlinigkeit sucht, ist bei diesem Album an der falschen Adresse. Mehr noch, "Always Darkest Before" überfordert auf der ganzen Linie: Hier Gekeife und Breaks, dort musste das Trio so viel hineinpacken, wie es nur irgendwie möglich war, dieser Stil-Overkill ist definitiv nichts für schwache Nerven.

Zwar gehen Songs wie 'Adrenaline', 'Fibre And Sinew' und stellenweise auch 'Doors And Desolation' noch in Ordnung, doch im Großen und Ganzen gleicht "Always Darkest Before" einem Fiebertraum. Wenn das auch so beabsichtigt war, Hut ab. Falls jedoch nicht, dürfte die dritte NOT ABOVE EVIL-Langrille aufgrund ihrer nicht zu erkennenden Griffigkeit, Langlebigkeit und Tiefe nicht allzu viele Freunde finden.