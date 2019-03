Sechs mal fetter Sludge und ein überwältigendes DANZIG-Cover

El Paso, Texas - offenbar eine gute Lokalität, um brachialen, groovigen Metal zu zelebrieren. Gab es bereits in den vergangenen Jahren einige Vorzeigeplatten aus dem ölreichsten Staat der USA zu hören, ist es dennoch immer wieder ein Grund zur Freude, wenn frisch geborene Acts wie nun NOT MY MASTER die Szenerie erweitern und mit zögerlichen, aber dennoch eindrucksvollen Offensiven das Erbe von Bands wie PANTERA weiterführen. Und dabei ist "Disobey" noch nicht einmal ein typischer Vetreter der Southern-Metal-Zunft!

Vielmehr sieht sich NOT MY MASTER als brutalere Version der ersten DANZIG-Werke, was die Band in einem herausragenden Cover des Gassenhauers 'How The Gods Kill' nicht nur einmal eindrucksvoll demonstriert. Denn auch sonst fühlt man sich an die erstn beiden Scheiben des Schinkengotts und seiner Konsorten erinnert, nur eben dass die texanischen Musiker ihre Interpretation mit monströsen Sludge-Wänden, einigen martialischen, fast schon Industrial-affinen Gitarren und Vocals füllen, in denen eine Menge Wut, Verzweiflung und Entschlossenheit steckt.

"Disobey" ist in seinen knapp 31 Minuten allerdings nur ein erweiterter Appetizer, der sicherlich zeigt, wozu NOT MY MASTER in der Lage ist, der aber auch ganz schnell klarstellt, dass die Jungs gerade erst in Fahrt kommen und die richtig großen Momente erst noch folgenw erden. Die Intensität ist jedoch schon gewaltig, vor allem in besagtem DANZIG-Track, der mit seinen introvertierten Parts wahrlich Gänsehauteffekte auslöst und all jene Qualitäten herausstellt, auf die NOT MY MASTER bereits jetzt zurückgreifen kann. Darüber hinaus können aber auch Nummern wie der bedrohliche Opener 'Acadence', das an MASTODON erinnernde 'Morning Star' und der epische Rausschmeißer 'Consume' auf ganzer Linie überzeugen und das Interesse an die Band aus El Paso binden.

Ich mag nicht allzu prophetisch klingen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass NOT MY MASTER deutliche Spuren hinterlassen wird - auf "Disobey" ist dies trotz der verkürzten Spielzeit bereits geschehen!