"Welcome To The Show - 'Malady X'!"

Die Melodic Death Metaller setzen ihrem bisherigen Schaffen die Krone auf: Nach dem bombastischen, opulenten "The Sinner's Sake", mit dem NOTHGARD 2016 die Szene unsicher machte, ist die Band in ihrem Stil noch einmal gereift. Das Resultat dieser Weiterentwicklung nennt sich "Malady X". Es ist ein Album, welches sich in seinem Kern sämtlicher Altlasten des Genres befreit und mit einem Mix aus eleganter Melodik und brachialer Härte aufwartet.



NOTHGARD schafft es dabei, trotz eingängiger, geradliniger Hooks zu keinem Augenblick auch nur im entferntesten poppig oder simpel nach Schema F konstruiert zu klingen - dafür sorgt schon ebenso die ausgearbeitete Dramaturgie des ganzen Langspielers und der einzelnen Tracks, wie in etwa 'Deamonium I', wie auch die inzwischen gewohnte und nicht anders erwartete, atemberaubend rasante Gitarrenarbeit von NOTHGARD. Im Vergleich zum Vorgängeralbum werden orchestrale Elemente nur noch punktuell und sparsamer in den Songs eingesetzt, dadurch klingen die Bayern anno 2018 straighter und härter an vielen Stellen als je zuvor - zum Beispiel in dem knallenden 'Shades Of War', das zudem mit einer eindrücklichen Botschaft aufwartet. Umso eindrucksvoller wirkt diese instrumentale Verspieltheit jedoch in den Stücken, in denen sie nach wie vor durchscheint, so etwa im Intro und der Bridge meines persönlichen Anspieltipp des Albums, 'Guardians Of Sanity'.



NOTHGARD jagt den Hörer thematisch durch eine Welt der menschlichen Abgründe und des Zerfalls, die Musiker behalten jedoch mit einer perfekten Inszenierung ihrer selbst und ihrer musikalischen Meisterklasse zu jedem Moment die Oberhand. Zusammen mit der dynamisch und immens sauber und druckvoll ausgearbeiteten Produktion bereitet die Band sich mit "Malady X" eine Bühne, auf der sie zu einer Vorführung einladen, die den Hörer fassungslos und zutiefst beeindruckt zurücklässt. Angesichts dieser Leistung ist nichts mehr auszusetzen. NOTHGARD hat sich den fehlenden halben Punkt, den ich ihnen mit "The Sinner's Sake" noch vorenthalten habe, mehr als verdient. Top Score - und ein top Album, welches in der Riege des Olymps der Szene anzusetzen ist.