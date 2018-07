US-Hardcore-Geballer aus Italien

Die einstigen Straßenkämpferkapellen von der nordamerikanischen Ost- bis Westküste namens SICK OF IT ALL, AGNOSTIC FRONT, später HATEBREED und TERROR haben den metallischen Hardcore der vergangenen Jahrzehnte nachhaltig geprägt, bisweilen auch kommerziell erfolgreich gemacht - und vor allem ein unüberschaubares Heer an Nachfolgern bzw. Nachahmern auf den Plan gerufen.

Wer jetzt auf das EP-Häppchen "The Cold Human Heart" stoßen sollte, dürfte die Urheber der sechs deftig bretzelnden Betonkrieger-Tracks vermutlich ebenfalls in Übersee verorten. Dabei stammt das Hardcore-Quartett NOTHING I KNOW in Wahrheit aus dem italienischen Modena. Sound, Dynamik, Attitüde, all das erinnert durchweg an die US-Vorbilder, aber ohne dass man NOTHING I KNOW schlichtweg Anbiederung unterstellen müsste. Die vier Südeuropäer leben ihren musikalischen Kampf authentisch und noch ohne den unbestreitbaren klanglichen Schliff großer Labels; die 18 Minuten mit "The Cold Human Heart" fallen ebenso kurzweilig wie abwechslungsarm aus, was ganz in der Tradition ihres Genres liegt, und schlagen eine nachvollziehbare Brücke zum Ostküsten-Ami-Hardcore. Das läuft auch alles fehlerlos ab, allerdings fehlen NOTHING I KNOW auch entsprechende Kreativmerkmale, wie sie beispielsweise BAILER neulich liefern konnte, und somit kann sich die Band auch kein Stück vom Gros ihrer Mitstreiter abheben.

Genrefreunde finden mit NOTHING I KNOW also eine weitere authentische Truppe unter zahllosen Artverwandten. Über die üblichen bescheidenen Underground-Ambitionen hinaus ist diesem Release allerdings zunächst keine allzu große Relevanz beizumessen.