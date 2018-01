Black Metal mit hohem Schunkelfaktor

Ich finde es ja immer sehr interessant, Alben von noch unbekannten Künstlern zu besprechen, über die man selbst in den unendlichen Weiten des Internet wenig bis gar keine Informationen findet. "Soli Contro Il Mondo", der zweite Longplayer von NOVA, ist ein solcher Kandidat. Die Jungs stammen aus Italien, sind seit 2003 aktiv und haben außerdem zwei Demos aufgenommen, die allerdings nie veröffentlicht wurden.

Gleich zu Beginn fällt auf, dass das Ganze nicht nur sehr melodisch ist, sondern auch einen hohen Schunkelfaktor aufweist. Dieser erste Eindruck wird im weiteren Verlauf des Albums absolut bestätigt und zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Songs. Mit Schunkelfaktor meine ich übrigens keine kitschigen Keyboards oder fröhliche Bierzeltmelodien (was uns dem Deibel sei Dank erspart geblieben ist), sondern eher das Riffing und die Rhythmik, die sehr folkig ausfallen.

Klar sind die Tracks auf "Soli Contro Il Mondo" schnell und teilweise auch rumpelig, aber NOVA hat immer wieder gemächlichere Passagen mit besagtem Riffing eingebaut, die gut und gerne auch von einer Folk-Metal-Kapelle stammen könnten. Nicht selten projiziert die Musik Bilder von geselligen Runden am Lagerfeuer nach einer geschlagenen Schlacht in den Kopf. Die Übergänge zwischen den einzelnen Passagen sind auch gut gelungen, meist einhergehend mit einem Tempo- oder Rhythmuswechsel.

Lyrics liegen mir zwar keine vor, aber wie die Songtitel und der Klang vermuten lässt, sind die Texte in Italienisch verfasst. Der Sänger verzichtet auch komplett auf Klargesang und lässt stattdessen lieber tiefe, growlähnliche Screams vom Stapel. Gelegentlich werden auch klare Screams eingebaut, z.B. in 'Pietra Della Corona Di Lucifero'. In diesem Song gibt es auch eine Flöte im Hintergrund, die sehr gut dazu passt und dem Track eine gewisse Mystik verleiht. Auch an der Produktion habe ich nichts auszusetzen, denn den Instrumenten wurde genug Druck spendiert, ohne dass sie zu glattpoliert wirken.

Ein feines zweites Scheibchen hat NOVA da im Gepäck. Schwarzmetall vom Stiefel mit italienischen Texten und nicht zu überhörender Folk-Breitseite. Die 40 Minuten gehen sehr schnell vorbei, denn Ausfälle gibt es hier keine. Diese Verschmelzung verschiedener Genres macht von der ersten bis zur letzten Sekunde richtig Spaß und bietet wenig Kritikpunkte. Um genau zu sein, sogar nur einen einzigen: Die folkigen Riffs klingen oftmals sehr gleichförmig, hier hätte etwas mehr Abwechslung nicht geschadet. Aber gut, da es sich hier erst um das zweite Album der Jungs handelt, muss man das noch nicht so eng sehen. Aufgrund der Vielseitigkeit des Sounds werden mit "Soli Contro Il Mondo" nicht nur Schwarzheimer, sondern auch Heiden und Wikingern ihre Freude haben.