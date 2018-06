Knödelig und eigenwillig, aber irgendwie hat dieses Album was!

DRAGONFORCE-Gemeinde aufgepasst: Diese Herren haben vielleicht nicht diesen permanenten Overdrive in ihrer Darbietung, bedienen am Ende aber die gleiche Zielgruppe - so wie auch schon zahlreiche Acts vor 20 Jahren. Denn wenn man es ganz genau nimmt, ist NOVAREIGN nicht mehr oder weniger als eine typische europäische Power-Metal-Band, die ihre ersten erfahrungen mit der NWoBHM verarbeiten möchte und sich letztendlich im veertrauten Umfeld von STRATOVARIUS, NOCTURNAL RITES und Co. befindet. Einziger Unterschied: Die Band stammt aus der Vereinigten Staaten.



Ansonsten kann man einem Album wie "Legends" aber blindlings alle Attribute zuschreiben, die der Wust der Veröffentlichungen in den späten 90ern auch mitbrachte: gerissene Doublebass-Arrangements, feine Twin-Leads, etwas knödeliger Gesang und manchmal auch hektische, ein wenig unbeherrschte Uptempo-Arrangements, die den ungestümen Charakter der Herren Musiker nach außen kehren sollen. Ja, es sind tatsächlich die gleichen, immer wiederkehrenden Elemente, mit denen NOVAREIGN das Material der neuen Scheibe versüßt, und somit ist die Love-it-or-hate-it-Attitüde, die mit diesem Release einhergeht noch einmal maximal bestärkt. Denn tatsächlich: Wäre die Stimme von Frontmann David Marquez etwas kräftiger, und würde man sich hier und dort minimal eigenständiger präsentieren, könnte man "Legends" Anhängern alter QUEENSRYCHE- und CRIMSON GLORY-Alben bedenkenlos empfehlen. Doch auch mit den angesprochenen Einschränkungen ist dieses Album irgendwie sympathisch. Vielleicht ja auch, weil die Band auf polierte Sounds voll und ganz verzichtet!



Anspieltipps: Skyline, Black As The Dead Of Night