Kreative Einbußen - oder einfach nicht genug Leidenschaft?

Es ist gut möglich, dass man Alben wie "Noir" vor einigen Jahren noch mächtig abgefeiert hätte. Die Symbiose aus melancholischen Passagen und druckvollen Grooves, die dank ihrer gelegentlich progressiven Arrangements heute als Djent verkauft wird, ist bei diesen Franzosen der zentrale Dreh- und Angelpunkt und auch auf dem zweiten Release die Signatur, die NOVELISTS hinterlässt. Warum also dann heute keine Feierlaune?



Nun, es ist mal wieder ganz einfach: es gibt dutzende Bands, die einen besseren Job ablieefern als das junge Quintett auf seinem neuen Album, ohne dass man die Songs von "Noir" wirklich verteufeln wollte. Aber es gelingt der Band schlichtweg viel zu selten, Spannungskurven intensiv nachzuzeichnen, gescheite Hooklines zu platzieren und die Kontraste entscheidend herauszuarbeiten. NOVELISTS kratzt auch im zweiten Anlauf zu stark an der Oberfläche und unterwirft mindestens die Hälfte der zwölf neuen Kompositionen einer inhaltlichen Beliebigkeit, die das frische Material schnell austauschbar erscheinen lässt.



Hinzu kommt leider auch, dass die Produktion arg glatt ist und die ungezählten Stakkatos zu einem frühen Zeitpunkt nicht mehr drücken. Da aber umgekehrt auch die verträumten Parts nicht sonderlich viel ausrichten und auch hier vieles wie Stückwerk anmutet, nimmt sich NOVELISTS irgendwo im Nirgendwo gefangen und verliert irgendwann den Faden. Es ist nicht mal so, dass die Franzosen schlechte Songs anbieten - aber dieses packende Feeling, erzeugt durch entsprechende Leidenschaft beim Songwriting und in der Performance, das erfährt man auf "Noir" viel zu selten, so dass man unglücklicherweise schnell wieder vergisst, was man gerade erst gehört hat. Und das ist den ambitionierten Vorhaben der Westeuropäer natürlich absolut nicht zuträglich!



NOVELISTS tritt mit dem zweiten Release weiter auf der Stelle; aber einen Versuch hat die Band ja noch, sollte der dritte Silberling dem ungeschriebenen Gesetz nach der entscheidende sein - und der sollte mehr überzeugen als dieses zumeist doch sehr unentschlossene neue Album!



Anspieltipps: Under Different Welkins, Lead The Light