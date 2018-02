Muy agradable pero no genial

Lust auf 'ne Runde Thrash? Bitteschön – aus Spanien rollt ein ordentliches Stück Krawall zu uns. NUCKIN' FUTS hat zwar einen recht dämlichen Bandnamen, aber dafür einige heiße Eisen im Feuer, die uns die Südländer hier auf ihrem Zweitwerk "Abyss" präsentieren. Schließlich hat das Debüt "Slavery" schon mehr als drei Jahre auf dem Buckel, unterscheidet sich vom vorliegenden Riffklumpen aber kaum.

Nein, "Abyss" wird die Thrash-Welt nicht aus ihren Angeln heben oder gar den Großen der Szene das Fürchten lehren. Doch diese standen für NUCKIN' FUTS brav Pate, denn für starke EXODUS-, OVERKILL-, TESTAMENT-, VIOLENCE- und FORBIDDEN-Einflüsse reicht eben ein kleiner Blick nach Barcelona.

Leider ist "Abyss" ein Nummer-sicher-Album, wie es im Buche steht. Soll heißen, dass die einzelnen Riffs, Soli und Doublebass-Attacken, die ganzen Songs eben, recht und für diese Sparte eben typisch aus den Boxen dreschen. Doch um der Szene wirklich einen Stempel aufzudrücken, besinnt sich "Abyss" kaum auf bandeigene Trademarks.

NUCKIN' FUTS hat aktuell zwar mit dem Opener 'Cradle To Hypocrisy', 'Enemy' und speziell dem coolen Titelstück durchaus brauchbares Material am Start, doch nicht selten hat man eben das Gefühl, dass das zwingende Element auf dem Zweitwerk irgendwo auf der Strecke bleibt. Denn, seien wir mal ehrlich, um in diesem fast schon überquellenden Genre durchhalten zu können, braucht man schon ein paar raffinierte Besonderheiten, lichte Momente der eigenen Kreativität sowie die Besinnung auf die bandeigene Magie.

Lirum, larum, mit "Abyss" gewinnt NUCKIN' FUTS zwar einen Löffelstiel, aber vom Genrezepter ist man dennoch meilenweit entfernt. Ein Album eben der Marke "supernett", doch wer bestehen will, sollte auch mal etwas riskieren.