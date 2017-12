Kein schlechter Stoff, aber doch zu viel Sperriges

Es ist davon auszugehen, dass ihnen die CROWBAR-Diskografie nicht nur geläufig ist, sondern von diesen drei Italienern jederzeit souverän abgerufen werden kann. NUDIST hat sich in der Vergangenheit bereits einen Namen in der Sludge- und Doomcore-Szene gemacht, den Durchbruch aber bis dato noch nicht hinbekommen, weil sich einfach nicht die Möglichkeit ergeben hat, das Material der letzten drei Alben auch überregional live zu präsentieren. Ob sich daran etwas ändern wird, bleibt abzuwarten, da die finanziellen Mittel der Truppe aus Florenz begrenzt sind und der eingeschränkte Support des Labels hier auch nicht weiterhelfen wird.

Also muss es die Musik ganz alleine richten, und das könnte sich mit dem Release von "Bury My Innocence" mal wieder als relativ schwieriges Unterfangen erweisen, weil die Band heuer sperriger und weniger straight zu Werke geht als noch auf den letzten beiden Full-Length-Releases. Die EP steigt zwar recht brachial und fokussiert ein, verliert sich aber hin und wieder in weniger durchsichtigen Arrangements und einem lärmigen Kontrastprogramm, das nicht immer bis ins Detail ausbalanciert wird. Geht es einzig und alleine darum, ein paar Schellen zu verteilen, stehen die Riffs von "Bury My Innocence" allerdings ihren Mann und rasieren so einiges weg. Doch so recht begeistern wollen die Tracks nicht, auch wenn vereinzelt richtig starke Momente hervorstechen, wie etwa die dreckigen, punkigen Gitarren in 'Dead Leaves' und der derbe Bass in 'Drift'.

Insgesamt ist diese EP sicherlich ein ordentlicher Hieb gegen die Konventionen, ganz so wie in NUDIST auch beabsichtigt haben dürfte, Aber die Band kann es besser und straighter - das hat sie zuletzt auf "See The Light Beyond The Spiral" noch klar bewiesen. Von einem Blindkauf ist daher erstmal abzuraten.

Anspieltipps: Dead Leaves, Drift