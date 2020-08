Hinterlässt zwar Eindruck, aber keine Erinnerung.

Anstrengend. Eine massive Klangwalze lassen die Ukrainer NUG hier vom Stapel, dazu gibt es tonlos kläffenden Growl- und Schreigesang. Einiges hier erinnert an die ruppigen Passagen alter ISIS, nur daß die Ukrainer meist verschachtelter im Riffing agieren und die Songs mehr Wendungen nehmen. "Alter Ego" ist also kein typischer Post Metal, sondern neben CULT OF LUNA oder NEUROSIS auch mit THE OCEAN oder GOJIRA vergleichbar.



Ich höre ein paar Songs lang auch mit Interesse zu, aber, puh, mit der Zeit nagt das hier schon gewaltig an der Hirnrinde. Man muss schon richtig schlecht drauf sein, um hier mit Freude mitleiden zu wollen. Musikalisch ist dies eine Einöde, selbst wenn die Musik immer wieder zwischen atmosphärischen Passagen, zermalmenden Riffs und fast schon djentigen Ausbrüchen pendelt. Doch die Musik lebt von Minute zu Minute, und wenn die Minuten dann zu Ende sind, hat man zwar einen Eindruck, aber nicht wirklich eine Erinnerung. Nee, da fummel ich mich lieber in die nächste THE OCEAN ein, vor allem weil der Gesang gar nicht mein Ding ist. Sorry NUG.