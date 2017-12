Ein mächtiger Tritt in den Allerwertesten!

Das ist dann wohl die brachialere Variante des MOTORJESUS-Sounds: NUISANCE OF MAJORITY aus dem wunderschönen Kiel hat eine Menge Rock & Roll im Blut, kennt sich aber ebenso im Modern Thrash und Hardcore aus und holt auf "Savage Ritual" zu einem Peitschenhieb aus, der es in sich hat. Die Jungs rotzen sich durch neun richtig fette Hardcore-Thrasher, bedienen sich derweil im Stoner-Segment, schustern ein paar mächtig fette Grooves zusammen und lassen ganz nebenbei ständig den Punk-Rocker raushängen - zumindest was die lässige Attitüde angeht. Doch Relaxen ist trotzdem nicht angesagt, denn sobald man das Gefühl hat, NOM würde mal kurz einen Gang zurückschalten, bricht diese massive Riffgewalt wieder herein, die in allen Songs von "Savage Ritual" so unglaublich dominant ist. Und bevor man sich versieht, setzt es dann schon wieder was mit der Peitsche.

Man könnte zahlreiche Vergleiche bemühen, um den Sound dieses Albums noch schmackhafter zu machen; SMOKE BLOW auf Speed wäre ziemlich passend, HATESPHERE im Hardcore-Modus würde auch problemlos durchgehen, AGNOSTIC FRONT mit dem ersten Rock&Roll-Album und ENTOMBED im Punk-Rock-Crossover sind weitere Umschreibungen, die man parallel anstellen kann. Doch am Ende bewahren sich die Norddeutschen ihre Eigenständigkeit, obschon sie ein Spannungsfeld von ANTHRAX bis MADBALL bedienen. Und das wohlgemerkt mit so viel Power, dass sich schon nach wenigen Sekunden die Balken biegen. "Savage Ritual" ist der echte Shit und die Urheber eines der besten Eigengewächse, die der hiesige Underground jüngst hervorgebracht hat. Fett!

Anspieltipps: 16 Valve Year, Ego Planet, White Widow