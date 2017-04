Atomic Thrash!

Am schönsten sind doch die Veröffentlichungen, mit denen man gar gerechnet hat. Sogar ein bisschen schöner, wenn alte Bekannte darauf zu hören sind. Genau dies trifft auf den ersten Longplayer des kalifornischen Thrash-Trios NUKEM zu, welches mit "The Unholy Trinity" sein Debüt vorstellt. Der alte Bekannte hört auf den Namen Norm Leggio und ist für das atemberaubende Schlagzeugspiel auf allen PSYCHOTIC-WALTZ-Alben verantwortlich. Mit von der Partie bei NUKEM sind der singende Gitarrist Steve Brogden, den der eine oder andere von CAGE her kennen wird, sowie Bassist Don Lauder. Da Norm in der Vergangenheit auch mit CAGE unterwegs war, vermute ich, dass er und Steve sich bei dieser Gelegenheit kennen gelernt haben und NUKEM, die es seit 2012 gibt, aus der Taufe gehoben haben. Eine extrem gute Idee, wie man feststellen wird, wenn man "The Unholy Trinity" kennt. Damit ihr auch bald zu jener Erkenntnis kommen könnt, will ich Euch in den nächsten Zeilen mal ein bisschen die Ohren wässrig schreiben.



Wer bei Norms' Vorgeschichte an progressives Gefrickel denkt und abgeschreckt ist, darf sich entspannt zurücklehnen, denn NUKEM haut dem hören über die komplette Spielzeit gnadenlosen Thrash vor die Kauleiste. Allerdings nicht diesen stumpfen Flummi-Im-Getriebe-Thrash, sondern immer wieder an Bay-Area-Thrash angelehnten Haifisch-Thrash, der mit gefletschten Riffs und wieselflinken Zickzack-Angriffen den Hörer erfreut. Der grantig-beißende Gesang von Steve addiert eine angenehm giftige Note zum feurigen Gemisch und ich empfinde es immer wieder als dicken Bonus, wenn man die gesungenen Worte auch verstehen kann. Diese ganzen Nuschel- und Röchelbanausen, die ohne Fishermens' Friends am Mikrophonständer nur Vokalsalat artikulieren, sind mir oftmals zu anstrengend. Außerdem werden alle Nummern von exzellenten Gitarrenharmonien verziert, die – zusammen mit den klug eingestreuten Gang-Shouts – allen Nummern einen extrem hohen Wiedererkennungswert mit auf den Weg geben.

Wenn die Jungs dann, wie im formidablen 'Evelyn's Awakening' mit einem flitzflinken Rock'n'Roll-Rhythmus loslegen, nur um kurz darauf in mit der gedoppelten Basskeule für Freudentränen zu sorgen, dann weiß man, dass es das Gute in der Musik gibt. Da fügt sich dann auch der BLACK SABBATH-Koffer ganz ausgezeichnet ins Gesamtbild, denn auch die Wahl von 'T.V. Crimes' zeugt nicht nur von Geschmack, sondern gleichzeitig auch von dem Willen, etwas anderes zu machen als all' die anderen, die die Musikwelt mit einer unendlichen Masse an paranoiden Kriegsschweinen verseucht hat. Klar, Steve ist kein zweiter Ronnie James Dio, aber das stört hier überhaupt nicht. NUKEM ballert die Nummer mit einem Selbstverständnis aus den Boxen, dass man unweigerlich mit dem Kopf wackeln muss.



Höhepunkt dieser astreinen Thrash-Abfahrt ist das grandiose 'The Atomic Age', auf welchem unter anderen Craig von FORBIDDEN ein Solo beisteuert. Das CD Artwork wurde von kürzlich verstorbenen PSYCHOTIC WALTZ-Künstler Mike Clift erschaffen und ist natürlich, wie gewohnt, eine Augenweide.



Alles in allem also eine extrem runde Angelegenheit, die ich jedem Freund von abwechslungsreichem und gleichzeitig garstigem Thrash dringend ans Ohr legen möchte. Wer auf gurgelnde Klampfen steht, kann hier nichts falsch machen.