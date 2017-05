Zurück auf die Schulbank!

Sie haben es nicht einfach, die growlenden und screamenden Damen der Metal-Szene: Angesichts solcher Königinnen ihrer Disziplin wie Alyssa White-Gluz (ARCH ENEMY) oder Maria Brink (IN THIS MOMENT) müssen sie sich einiges einfallen lassen, um sich von der starken Konkurrenz abzusetzen.

Das Rezept von NULL POSITIV: Man nehme deutschsprachigen Metal mit sozialkritischen Texten und lasse ihn von Sängerin Elli Berlin nicht nur guttural, sondern auch mit ruhigem, teils poppigen Klargesang interpretieren. Eine gute Idee, bei der es auf dem Debüt-Album der Band jedoch vor allem in der Umsetzung hapert. Denn spätestens nach dem fünften misanthropischen Song hängt die Weltverbesserer-Attitude der jungen Musiker mir als Hörerin zum Hals heraus; nur wenige Songs wie das titelgebende 'Koma', auf welchem Elli Berlin auch durch den gefühlvollen Einsatz ihres klaren Gesangs Punkte sammeln kann, sorgen für ein wenig Abwechslung auf dem sonst thematisch und lyrisch sehr monoton gehaltenen Langspieler.

Musikalisch positioniert sich NULL POSITIV mit dem Opener 'Unvergessen' zwar in der brachialen Ecke der metallischen Spielarten, jedoch rumpelt es in dem moshigen Stück gehörig - ein roter Faden oder ein erkennbares Motiv fehlen. Wesentlich catchiger und eingängiger ist da der Song 'Monster', in den NULL POSITIV neben dem rotzigen Klargesang der Sängerin auch fast schon elektronische Beats einfließen lässt und damit für einen Hauch Club-Atmosphäre sorgt.

Sich in alle Richtungen austestend und mit jede Menge Luft nach oben - NULL POSITIV erinnert mit "Koma" an eine junge Schülerband. Der Entwicklungsprozess bleibt abzuwarten.