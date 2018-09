Ein sibirisches Ensemble feiert ein schamanisches Ritual

Mit "Odal" betritt NYTT LAND absolutes Neuland. Denn erstmals haben die Musiker aus Sibirien auch einen internationalen Vertrieb gefunden, derweil sie fast schon ein halbes Dutzend Platten in die heimischen Läden gewuchtet haben. Inspiriert von der nordeuropäischen Folklore, aber auch vom nordischen Black Metal, tauchen die Sibirier auf ihrem neuen Album erneut in die Welt der düsteren Folklore ab, feiern Zeremonien mit rituellem Charakter und beziehen ihre Kraft vor allem aus den traditionellen Instrumenten, die hier verwendet werden.



Im Großen und Ganzen könnte man NYTT LAND daher auch in die Mittelalter-Schiene pressen, was den Songs zumindest so weit gerecht würde, dass man ihre traditionelle Herkunft adäquat achten würde. Doch die Ursprünglichkeit, die auf "Odal" auch durchweg strapaziert wird, hat auch ihre Tücken. Denn der heinidsche, rein akustische Stoff, die Schamanen-artigen Gesänge und die weltlichen Percussions sind langfristig sehr eingefahren und könnten hin und wieder etwas Abwechslung vertragen. Dies wird zwar weitestgehend von den sehr unterschiedlichen Chören geleistet, die das neue Material begleiten, aber das Ritual, das die Combo hier vollführt, verliert zum Ende hin doch ein wenig seinen Reiz. Und das liegt vor allem daran, dass sowohl in Sachen Atmosphäre, noch bei der Wahl des Taktes kaum Abwechslung vorherrscht.



Dennoch: Wer traditionelle und zugleich düstere Folk-Sounds mag und unter Lagerfeuerromantik etwas anderes versteht, als einen Klampfer, der Schmonzetten zum Besten gibt, macht mit "Odal" nicht viel falsch. Außerhalb dieser Zielgruppe dürfte die Band aus dem eisigen Norden Sibiriens allerdings kaum Interessenten finden - muss sie aber auch nicht, weil sie einen klaren Auftrag verfolgt und diesem konsequent treu bleibt!