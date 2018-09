Auf den Straßen Irlands

Bands wie FLOGGING MOLLY, DROPKICK MURPHYS oder FIDDLERS GREEN bringen allesamt irische Folklore in unsere gitarrenorientierte Lieblingsmusik. Allesamt stimmen sie eher fröhlichere Töne an, erzählen vom irischen Durst und mancher so glorreicher Party in grün. Doch THE O'REILLYS & THE PADDYHATS würzen das Ganze noch mit einer sehr beachtlichen Note "Straße". Die Realität ist nämlich nicht nur goldig grün, sondern an manchen Tagen auch etwas ernster, roher und steiniger. So gibt es auf Alben der Gevelsberger Spielmannstruppe auch viele Ecken und Kanten, an denen man hängenbleibt, die faszinierend und ein wenig mehr – positiv gemeinten – Dreck in der Musik unterbringt.



Auch das neue Album "Green Blood" kann davon ein Liedchen trällern. Was man speziell vom 2017er Vorgänger "Sign Of The Fighter" also allein vom Titel her schon gewohnt war, wird nun noch deutlicher: Es wird gekämpft auf den Straßen

Irlands. Schunkeln und trinken auf der einen, auch mal anecken, pöbeln und unbequeme Wahrheiten aussprechen auf der anderen Seite. Versteht mich nicht falsch, auch "Green Blood" hat sehr viel Feier-Potential und steht Werken der oben genannten Bands in nichts nach. Doch die beiden O'Reillys blicken der Realität eben nicht nur durch eine grün-rosarote Brille entgegen, was man speziell bei solchen herausragenden Stücken wie 'Circus Of Fools', 'Gamble With The Devil' oder 'Where Your Heart Is' raushört.



Was definitiv auch nicht fehlt, sind Herzblut, Energie und Leidenschaft. Doch vor allem geht es um Träume. Ob erfüllte oder nicht, "Green Blood" ist ein Album fürs Herz, Balsam für eine vielleicht zerrüttete Seele, die darauf brennt, einen in irischem Blut getränkten Soundtrack für die kommenden Tage und Wochen zu erhalten. Das meist so wegweisende, dritte Album einer Band ist ein Wichtiges, keine Frage. Und THE O'REILLYS & THE PADDYHATS hat das einzig richtige gemacht: Die Band ist den bereits gegangenen Weg unbeirrt weitergegangen und hat sich auf die eigenen Stärken besonnen. Und darum klingt "Green Blood" einerseits zwar befreiend und locker, andererseits aber ernst und kantig.