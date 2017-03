Mit einem Lächeln auf den Lippen

Ein bisschen Irish Folk mit deftigem Punk-Einschlag gefällig? Dann bitteschön! Das Grevelsberger Siebengestirn THE O'REILLY'S AND THE PADDYHATS bieten uns mit ihrem Drittwerk "Sign Of The Fighter" den passenden Frühlingssoundtrack und haben ungeachtet dessen auch ein bockstarkes Werk am Start. Der Stil der Jungs sprüht vor Spielfreude und Lebenslust, die Abwechslung kommt auch nicht zu kurz und dank einer passenden, feuchtfröhlichen Atmosphäre macht so jeder Umtrunk noch ein wenig mehr Freude.



Die Laune ist prächtig, das Guiness voll, das Kleeblatt knallgrün und die Kehlen feucht – "Sign Of The Fighter" ist ein rundum tolles Album geworden. Die Grevelsberger entführen uns in ihre eigene, kleine Welt, haben mit 'Come On Board', 'Haul Away Joe' sowie 'Ghost Of A Soldier' und 'Paddyhats' ein paar bärenstarke Hits in der Hinterhand und zeigen sich in brillanter Verfassung. Man kommt kaum aus dem Grinsen heraus, wenn Songs wie 'Irish Way' oder das eröffnende Titelstück ertönen. Mal schunkelt man gemütlich mit dem Nebenmann, mal haut man mit der Faust auf den Tisch, mal grölt man die Refrains mit voller Inbrunst in den Nachthimmel – nur um am Ende zu erkennen, dass "Sign Of The Fighter" ein Album für viele Lebenssituationen ist.



Ihr habt Kummer und braucht Trost? Eure prächtige Laune soll noch prächtiger werden? Ihr wollt mit Freunden eine wunderbare Zeit haben? Ihr braucht eine kleine Motivationsspritze, um montags morgens aus dem Bett zu kommen? Kein Problem, THE O'REILLY'S AND THE PADDYHATS helfen euch gern, durch den Alltag zu kommen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Wirt oder Brauereimeister.