Freudenschmaus im Gruselhaus.

"Blazing World", das Debüt des geheimnisvollen OSIRIS CLUB hat mir anno 2014 ziemlich gut gefallen. Der eigenwillige Psych/Kauz/Okkult/Horror/Space-Rock, der mich damals ein wenig an VOIVODs Mittelphase erinnerte, ohne dieser allzu sehr zu ähneln, war ganz nach meinem Geschmack. "The Wine-Dark Sea" macht im Grunde dort weiter, wo "Blazing World" aufgehört hat. Man muss also schon ein paarmal intensiv hinhören, bevor man sich ein Bild von diesem etwas undurchdringlichen Musikgebräu machen kann.

Hookline- und Riff-Monster gibt es auch auf "The Wine-Dark Sea" nicht und es macht den Eindruck, als hätte man die Kanten des Debüts ein wenig abgeschliffen. Dafür gibt es jetzt noch mehr Variation in den charakteristischen raumfüllenden Sounds, und natürlich die charismatischen Space-Rock-Stimmen von Sean Cooper und Simon Oakes. Zudem herrscht noch mehr als auf dem Vorgänger eine Grusel-Atmosphäre, die herrlich zum Geisterhaus auf dem Frontcover passt. Auch für THE OSIRIS CLUB ist H.P. Lovecraft eine Inspiration, die unter anderem in den abschließenden Longtrack 'A Winter's Night On Sentinal Hill' floss. Dieser Song markiert für mich dann auch den Höhepunkt des Albums. Es ist, als würde man auf jedem Zimmer des Puppenhauses einmal kurz haltmachen, mit Freuden auf unterschiedlichste Weisen erschaudern, und sich am Schluss wie ein Geist vom Winde verwehen zu lassen. Dieser Track wird sicher auch in der Herzen des 70s-Prog-Fans seine Spuren hinterlassen.

Ansonsten befürchte ich, der von ANGEL WITCH-Drummer Andrew Prestige geführte OSIRIS CLUB musikalisch doch wieder zwischen den Stühlen steht, auf die sich der Rockfan sonst so gerne setzt. Doch wer steht, hat bessere Sicht und der OSIRIS CLUB ist in gewisser Weise ziemlich weit oben!