Ebenso ordentliche wie unspektakuläre Alternative-Rock-Veröffentlichung

Mit "Breaking Point" erreicht uns eine jener zahlreichen Eigenproduktionen, die handwerklich keine Beanstandungen zulassen und der die Leidenschaft ihrer Protagonisten stets anzuhören sind, denen es aber noch an Durchschlagskraft und zündenden Ideen für höhere Weihen fehlt.



OX heißt das verantwortliche Quartett aus Karlsruhe, das mit seinem zweiten Album eine Kerbe ins Alternative-Gehölz schlägt, mit Grunge-Stimmungslage und modernen US-Radiorock-Sounds. Im Prinzip ist von kernigen Rockern ('Never Wanted To Be Like You', 'Leftover'), groovigen Halbballaden ('Broken', 'Fade Away'), Synthie-Sounds ('Fight For You') und komplett akustischen Ausflügen ('A New Start') alles vorhanden, was Fans von CREED, NICKELBACK oder SUB7EVEN gerne hören dürften. Dabei schwingt das Pendel in einem relativ schmalen Bereich zwischen bereits zu oft gehörten Standardriffs und coolen Melodieansätzen, zwischen risikofreiem Songwriting nach Schema F und einem gefällig hohen Grad an Abwechslung. Unterm Strich bleibt von den zehn Tracks letztlich zu wenig hängen, was OX von anderen modernen Nachwuchs-Rock-Truppen abheben könnte. Simon Ochs' Stimme hat rauen Charme und einen gewissen Wiedererkennungswert, lässt aber noch den letzten Punch vermissen, die Instrumentalfraktion arbeitet absolut fehlerfrei und ziemlich lässig ihren Stiefel ab, setzt aber zu wenig kreative Akzente. Selbiges gilt auch für das Songwriting allgemein. 'Never Wanted To Be Like You' oder 'Broken' kann man sich wirklich gut anhören, in Begeisterungsstürmen breche ich bei aller Anerkennung für die hier abgelieferte ordentliche Arbeit aber nicht aus.



Die Veröffentlichung mit DIY-Charme verdient sich auch in Sachen Technik und Produktion Anerkennungspunkte, trotzdem glaube ich, dass die OX-Musiker in Zukunft nach einem erfahrenen Produzenten Ausschau halten sollten, um den nötigen Schub für die unabdingbare Weiterentwicklung zu erhalten.



Anspieltipps: Never Wanted To Be Like You, Broken