The Shadow Of Your Guard Receding

The Shadow Of Your Guard Receding

Wer wagt, gewinnt!

Betrachtet man allein die nackten Fakten, könnte man vor anbahnenden Kopfschmerzen schon davonlaufen: Post-Hardcore, Avantgarde, sprachliche Komplexität – schaut euch einfach nur mal die Trackliste an – sowie mit der menschlichen Psyche ein äußerst mutiges Konzept. Es gibt Alben, da scheinen die Voreindrücke hörerfreundlicher zu sein. Doch schließt man beim neusten OAKHANDS-Werk die Augen und lässt "The Shadow Of Your Guard Receding" auf Seele, Geist und Körper wirken, so scheint sich trotz aller Verworrenheit ein Knoten zu lösen, der letztendlich die Umwelt ein wenig heller erscheinen lässt.

"Age Of Swans" war vor rund vier Jahren bereits ein anspruchsvolles Stück Musik, das mit seiner kurzen Spielzeit leider nicht viel Fahrt aufnehmen konnte. Doch das erste vollständige OAKHANDS-Album kann den guten Eindruck von einst nicht nur bestätigen, es kann ihn auch übertrumpfen. Die Münchner spielen sich mit einem hohen Maß an Emotionalität und technischer Raffinesse rasch in die Gehörgänge, und trotz vieler Gegensätze und komplizierten Verschachtelungen ist "The Shadow Of Your Guard Receding" ein sehr schönes, in sich stimmiges und hochinteressantes Album geworden.

Mit einem deftigen Schwung Emo-Indie-Rock laufen die Songs, beginnend beim dynamischen 'A Reverie, 1890'-Traumtänzer und endend mit ergreifenden 'There Will Come Soft Rains', wie aus einem Guss. Natürlich hat OAKHANDS mit dem äußerst wechselhaften 'La Jetée', der 'P A L M I N G'-Trauerweide oder dem künstlerisch wertvollen '木漏れ日' auch einige Asse in der Hinterhand, die trotz des hohen Maßes an intensiven Gefühlen nicht überladen sind.

Im Grunde genommen hängt "The Shadow Of Your Guard Receding" als ein einziges, sehr schönes Kunstwerk an der Wand des Lieblingsateliers. Vielleicht löst OAKHANDS auch jene Gehirnknoten, die der Alltag so mit sich bringt, vielleicht lässt euch der Elfteiler auch in dieser komplizierten Zeit an etwas Einfaches und Schönes denken. Lasst es einfach zu und vor allem euch nicht von den komplexen Vorzeichen abschrecken.