Eine fette, fette Stoner-Party!

Den Ritterschlag haben die Jungs von OBESE bereits erhalten. Auf dem heimischen Roadburn Festival durften sie zuletzt eine gefeierte Show abliefern und sind seither sicherlich Teil des inneren Kreises der renommierten europäischen Stoner-Kapellen. Mit ihrem zweiten Album wollen die Niederländer den Status nun festigen und bestenfalls noch weiter ausbauen, was angesichts der acht bärenstarken Nummern von "Anamnesis" auch eigentlich nur Formsache bleiben dürfte.



OBESE ist auch im zweiten Versuch verdammt vielseitig unterwegs und rezitiert nicht bloß die üblichen Stoner-Floskeln. Dicke Gitarren und dreckiger Sound sind zwar nach wie vor ein Muss, doch der Gestaltungsraum, in dem sich die Band heuer bewegt, ist noch größer als seinerzeit beim Debüt. vereinzelte Blues-Noten halten Einzug, ein wenig Retro-Doom gehört zum guten Ton ('Behexed'), statt KYUSS kommt lieber CATHEDRAL in die inspirative Prioritätenliste, und dass gerne auch mal ein bisschen Sludge dabei sein darf, spricht für den durch und durch fetten Sound, den "Anamnesis" vorweisen kann - und für die ungebremste Heavyness, für die der niederländische Heavy-Rock-Export jetzt noch klarer steht.



OBESE macht auf dem zweiten Album noch einmal einen großen Schritt und tritt dabei enorm selbstbewusst auf. Vielseitigkeit ist die wichtigste Trumpfkarte des neuen Albums, Kontinuität und Kreativität die beiden namhaften Sidekicks, die "Anamnesis" schließlich zu einem echten Stoner-Monstrum machen. Dieses Album macht richtig Laune und groovt ganz nebenbei so dick, dass man nicht zwingend mit vollem Magen in Boxennähe stehen sollte. Yes!



Anspieltipps: Human Abstraxct, Behexed