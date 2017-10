Ein Fest für die Masse!

Es ist sicherlich keine allzu neue Entwicklung, dass eine etablierte Band sich mit wachsendem Erfolg kontinuierlich weiter in den Mainstream bewegt und sich bemüht, die Erwartungshaltungen von Fans und Kritikern gleichermaßen zu erfüllen, dabei aber auch an der kommerziellen Front die Resultate zu bestätigen. Bei OBEY THE BRAVE ist dieser Schritt zwar noch nicht so groß, dass man sich wirklich Sorgenm um den kanadischen Metalcore-Act machen muss, doch es lässt sich gewissermaßen nachverfolgen, wie sehr die Band sich im Laufe der Zeit verändert hat - kulminierend in einer Scheibe, die überaus melodisch daherkommt und die Core-Elemente gerade in der hinteren Ecke deutlich herunterschraubt.

Andererseits stellt OBEY THE BRAVE diesmal klar, dass die Wurzeln nach wie vor im traditionellen Hardcore liegen, was sich vor allem in der Art und Weise, wie die Band ihre Grooves arrangiert, deutlich bemerkbar macht. Die metallischen Parts beschränken sich auf die spärlich eingesetzten, brachialeren Attacken, wohingegen das Grundgerüst der meisten Stücke definitiv nicht aus diesem Sektor stammt. Allerdings ist beim Versuch, das Album gleichzeitig möglichst variabel zu gestalten, irgendwann auch der Mainstream ins Spiel gekommen, gerade da wo die Singalongs etwas softer ausgemalt werden. Und die Kombination aus Hip Hop und Elektronik in 'RIP' stellt das Ganze schließlich vollkommen auf den Kopf und ist ein Kontrast, den man nicht gerade als wünschenswert erachtet.

"Mad Season" funktioniert als Album insofern, als dass OBEY THE BRAVE verlässliche Fakten schafft und sich als eingängig arbeitendes Bandformat präsentiert. Überraschungsmomente landet die Truppe dabei aber ebenso wenig wie wirklich euphorisierende Gänsehautaugenblicke. Die Kanadier bedienen mittlerweile die Masse, und das geht sicher in Ordnung. Ob sich der erwünschte Erfolg jedoch mit konventionelleren Methoden garantieren lässt, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist aber, dass OBEY THE BRAVE zunehmend an Reiz einbüßt - das ist der unerwünschte Nebeneffekt der jüngsten Entwicklung.

Anspieltipps: Drama, Mad Season