Schweden... Vintage... passt!

Nach drei wirklich anständigen, aber leider nur im elitären Kreis beachteten Alben haben sich die Musiker von OBLIVIOUS entschieden, neue Wege zu gehen und einen kleinen Einschnitt in ihrem bisherigen Songwriting-Prozess zuzulassen. "När Isarna Sjunger" ist infolge dessen die erste Platte, die die Schweden in der Landessprache absolvieren, was sich auf die Songs als solche aber dennoch nicht allzu markant ausgewirkt hat. Denn in Sachen Sound fährt OBLIVIOUS auch diesmal keine Kompromisse und ergänzt die erfolgreiche skandinavische Retro-Schule lediglich um einen weiteren Silberling - der es aber zugegebenermaßen auch wirklich in sich hat!

Statt sich zu stark in den Verästelungen der 70er zu verhaken, hat die Band jedoch eine angenehme Distanz zum handelsüblichen Vintage-Kram entwickelt, mit dem HORISONT, GRAVEYARD und Co. zuletzt die Fanherzen und schließlich auch die Charts gestürmt haben. OBLIVIOUS setzt immer noch auf kompakte Grooves und einprägsame Melodien und ist letztendlich viel näher an klassischen Acts wie DEEP PURPLE herangetreten als an all die krautigen Originale, von denen sich die meisten anderen Bands beeinflusst erklären. Das verwandelt "När Isarna Sjunger" zwar nicht direkt in ein riesiges Spektakel, zumal die Arrangements zum größten Teil auf vertrauten Bausteinen fußen, doch die Art und Weise und vor allem die Leidenschaft, mit der diese coolen Schweden auf ihrem vierten Album auftreten, kompensiert Gedankengänge wie "schon tausend mal gehört" und bringt auch den neuen Silberling souverän über die Ziellinie.

Natürlich sind es am Ende trotzdem die Fans der genannten Bands, die als erstes zugreifen sollten. Doch ganz klassisch kann man die bekannte Floskel ausrufen, dass Freunde grooviger Vintage-Sounds nichts verkehrt machen, wenn sie diese Jungs im Zuge ihres neuen Releases unterstützen. Also, los geht's!

Anspieltipps: Låt Stenarna Rulla, Fästet