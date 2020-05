Niveau war gestern

Seit fünfzehn Jahren stehen die Finnen für rotzigen, brutalen und rohen Rumpel-Metal, der den Hörer mit viel punkiger Attitüde gepflegt verdrischt. So auch auf der neuesten EP. Die sechs Stücke kommen alle mit weniger als dreieinhalb Minuten aus, es wird heftig gerifft, geblastet und herumgeschrien. Dass Sänger Coffin (eines der vornehmeren Pseudonyme der Band) dabei oftmals in schwarzmetallischen Gefilden wildert, ist auch nichts Neues.





So weit, so gut, denn dabei kommt keine Langeweile auf. Dafür sorgen ein paar Farbtupfer, so etwa die Lead-Gitarre, die oft mit rockigeren Soli aufwartet, die sie aber in Überschallgeschwindigkeit herunterzockt. Zusammen mit dem simplen, aber superschnellen Getrommel entsteht dabei schöner Speed Metal, was zum Beispiel beim letzten Lied, 'Dripping Organs' bestens funktioniert.





Natürlich gibt es hier keine riesigen Innovationen, keine Single-Hit-Refrains und keine epischen Mini-Opern. Es gibt ja aber nunmal nicht wenige Menschen, die finden, dass die Welt jeden Monat ein neues DARKTHRONE-Album vertragen könnte und genau für die ist "Mouth Sewn Shut" gedacht. Die 18 Minuten auf's Maul vergehen jedenfalls wie im Flug. Und für das missverständliche und irreführende Doppel-Gitarrenintro bei 'Cockroach' gibt es nochmal einen halben Extra-Punkt! Mit dieser EP ist man jedenfalls deutlich besser beraten, als mit so manchem längeren, aber auch langweiligeren Album.