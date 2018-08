Warum nur so wenig Material?

Warum tun sich heutzutage eigentlich so viele Newcomer-Bands so schwer damit, ihren offiziellen Start mit einer vollwertigen Platte zu feiern? Das EP-Format war niemals weiter verbreitet als in den letzten Monaten, und man muss sich immer wieder wundern, wie wenig Selbstvertrauen einige Acts in ihre eigenen Fähigkeiten haben, dass sie nicht direkt in vollem Umfang an den Start gehen.



Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist der neue 3-Tracker aus dem Hause OBSCURE, der musikalisch ein echtes Kraftpaket geworden ist und geradezu danach schreit, von weiteren Songs ergänzt zu werden, nach einer nicht mal ganz gefüllten Viertelstunde aber auch schon wieder Abschied feiert und diesen Wunsch nicht erfüllt. ALle drei Nummern überzeugen mit melodischem Stoner/Heavy Rock, fetten Riffs, starken Refrains und erstklassigen Vocals und bringen die Band mit einem Schwung in den Profibereich, wo sie sich vor allem mit dem Titelsong der neuen EP problemlos behaupten können dürfte.



Doch bevor OBSSCURE diesen Sprung auch tatsächlich schaffen kann, muss etwas mehr Material her. Als Testballon ist "Zero Dawn" eine erstklassige Bewerbungsgrundlage, mit der sich die Finnen auf jeden Fall schon mal in eine sehr gute Position gebracht haben - in eine sehr, sehr gute!



Anspieltipps: Zero Dawn, River