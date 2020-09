Diskussionswürdige Veröffentlichung zum 40. Bandjubiläum

Der Grund dieser Veröffentlichung liegt auf der Hand, schließlich gilt es in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen von THE OBSESSED zu feiern. Zwar werden dafür nahezu ebenso viele Jahre mit eingerechnet, in denen die Band eigentlich nicht existierte, aber das soll an dieser Stelle nicht weiter stören. Ebenso wenig tut es zur Sache, dass es die Herrschaften an sich bislang lediglich auf vier Studioalben gebracht haben. Ihr Einfluss auf die Stoner- und Heavy-Rock-Szene ist dennoch immens, selbst wenn ihre Fanbase eine zwar sehr loyale, aber seit jeher auch eine sehr überschaubare gewesen ist.

Das als Geburtstagsgeschenk an die Fans aufgelegte "Live At Big Dipper" dürfte also auf jeden Fall auf reges Interesse stoßen. Zu Recht, da es sich um einen bislang unveröffentlichten Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1983 handelt. Aufgenommen wurde damals ein Gig in der Ur-Besetzung Scott "Wino" Weinrich (guit., voc.), Dave Flood (dr.) und Mark Laue (Bass) im "Big Dipper"-Club in Hagerstown, Maryland - also quasi ein Heimspiel.

Da uns das Label obendrein auch noch vier alte Demo-Tracks spendiert, sollte die Freude über diese Scheibe an sich entsprechend groß sein, doch leider ist das Endergebnis alles andere als zufriedenstellend. Leider, denn trotz mehrerer Versuche die Authentizität und Coolness dieser Aufnahmen zu begreifen, bleibt einem als Fazit hier nicht mehr als festzuhalten, als dass die hier auf Tonträger verewigten Live-Aufnahmen nur schwer erträglich sind. Eingeschworene Fans sowie die Sammlerfraktion wird das wahrscheinlich nicht weiter stören, die notorischen Nörgler dagegen werden nicht einmal die Tatsache respektieren, dass die Aufnahmen an besagtem Abend lediglich von einem Typen im Publikum gemacht wurden, der seinen Kassettenrekorder mit in den Club schmuggelte.

Klar könnte man die dafür Zuständigen jetzt anjammern, sie hätten dem Anlass gebührend auch nach einem klangtechnisch saubereren Mitschnitten suchen können, andererseits wurde dem Thema "Sound" von THE OBSESSED niemals derselbe Stellenwert gegeben als den Tracks selbst und von daher ist selbst "Live At Big Dipper" auf jeden Fall brauchbar, nicht zuletzt auf Grund der am Ende zu vernehmenden Demo-Tracks, die jede Sammlung vervollständigen sollten!