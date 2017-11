Um mächtig viel Bonus-Material erweitert!

Da THE OBSESSED vor kurzem erst das formidables Wiedervereinigungsalbum "Sacred" abgeliefert hat, welches von Presse und Fans dafür gleichermaßen mit offenen Armen in Empfang genommen wurde, ergriff das aktuelle Label des legendären Trios aus Maryland die Gelegenheit beim Schopf um das 1990 veröffentlichte Debüt neu aufzulegen.

Da das gute Stück, das einst vom rührigen Label Hellhound Records in Umlauf gebracht wurde, seit langer Zeit schon vergriffen ist, dürfte die Freude der Spätberufenen riesig sein, doch auch die stolzen Besitzer des Originals kommen hier voll auf ihre Rechnung, hat man doch tief in den Archiven gewühlt und eine stattliche Anzahl von insgesamt 14 Bonus-Tracks anzubieten. Da diese die Gesamtspielzeit gewaltig anhoben haben, dadurch aber nicht auf einem Silberling unterzubringen waren, kommt die Chose als Doppel-CD (oder Doppel-Vinyl) in "Deluxe Version" (inklusive rarem Foto-Material und Liner-Notes von "Wino" persönlich) daher und weiß sowohl haptisch und wie auch optisch etwas herzugeben.

Noch mehr jedoch beeindruckt die Musik selbst, denn die Bonus-Tracks stammen zu einem guten Teil von einem bislang unveröffentlichten Demo mit dem Titel "Concrete Cancer" aus dem Jahr 1984 sowie von einem offenbar sehr intensiven Live-Gig aus dem Jahr 1985, aufgenommen im "The Bayou" in Washington D.C. Dieser Mitschnitt stellt – wie auch die sympathisch krachende Neuauflage des Debütalbums - nachträglich unter Beweis, wie mächtig das in den Anfängen von "Wino" (der ja an sich 1986 ausgestiegen war, jedoch noch vor den Aufnahmen zum Debüt 1990 wieder zurückkehrte) geführte Trio geklungen hat und mit seinem Mix aus schwermütigem Heavy Rock und Doom Metal in lässig rockender Version die weitere Entwicklung der Szene geprägt hat.