Re-Release einer klassischen US-Metal-EP.

Nicht alles, was uns an Wiederveröffentlichungen aus den achtziger Jahren vor den Latz geknallt wird, ist automatisch Gold wert. Die Debüt-EP der Amis OBSESSION, "Marshall Law", bietet allerdings ordentlichen Stoff, aber: Bitte erwartet hier nicht automatisch einen Klassiker, nur weil es sich um ein altes US-Metal-Scheibchen handelt. Es gibt einen ziemlich fetten Sound für 1983 - der US Metal steckte damals ja eher noch in den Kinderschuhen. Michael Vescara (Ex-LOUDNESS, Ex-YNGWIE J. MALMSTEEN) ist schon auf dieser ersten Veröffentlichung klasse als Sänger, die restlichen vier Musiker sind (außer bei OBSESSION) dagegen nie wirklich groß rausgekommen.



Der Opener 'Only The Strong Will Survive' bietet gutklassigen, flotten US Metal mit hohen Vocals. Kein Überhit, aber für Genre-Afficionados sicher eine gute Sache. Dass 'Hatred Unto Death' etwas düsterer beginnt, überrascht beim Titel wenig. Trotz der teils prägnanten Basslinien und des starken Gesangs kann mich die Nummer nicht so ganz überzeugen. 'Execution' dagegen ist schneller und erinnert mich atmosphärisch noch stark an frühere Truppen wie RAVEN, ANVIL oder JAGUAR. Den Titeltrack 'Marshall Law' gibt es in zwei Versionen auf dem CD-Rerelease, einmal in der normalen Version und dann in einer Version vom Vorab-Demo von 1983. Dieses Demo-Tape hatte neun Tracks und wäre doch auch mal was für einen Rerelease.



Der Song 'Marshall Law' macht in der normalen Version jedenfalls Lust auf mehr OBSESSION-Früh-Material und ist neben dem Opener der beste Song der EP; mir gefällt vor allem die etwas dunklere Melodieführung. Für die ordentliche Demo-Version muss man die Anlage schon etwas weiter aufreißen, der Klangunterschied ist auch bei der Lautstärke hörbar. Trotzdem ein netter Bonus.



Insgesamt ist die "Marshall Law"-EP sicher kein Must-Have des US Metal, aber doch eine starke Frühveröffentlichung dieser wohl besten Metal-Szene aller Zeiten.



Anspieltipps: Only The Strong Will Survive, Marshall Law.