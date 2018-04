Zweites Kult-Album der Ami-Legende.

OBSESSION gehört zu den Legenden der zweiten US-Metal-Reihe. Mit "Methods Of Madness" wurde nun ihr zweiter Longplayer neu aufgelegt und dieses Scheibchen hat es in sich. Geboten wird melodischer, aber trotzdem enorm kraftvoller Metal typischer US-Bauart.



Wie bei den anderen Re-releases wurde auch diese Scheibe durch Tracks vom Demo ergänzt, diesmal sind es zwei ('Missing You' und 'Waiting For Your Call'). Für alle, die das Album schon in einer anderen Version zu Hause stehen haben, sei gesagt: Die Bonussongs sind klasse und stehen dem Album auch produktionstechnisch kaum nach. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine Neuanschaffung reizvoll sein könnte. Ansonsten gibt es gewohnte OBSESSION-Qualität, dominiert natürlich vom überragenden Gesang von Michael Vescera, den die meisten sicher von YNGWIE J. MALMSTEEN oder LOUDNESS kennen und schätzen. Für mich sind unter den Highlights das genial-melodische 'For The Love Of Money', das positive 'Killer Elite' und der fette Titeltrack.



Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Jungs ihren US Metal mit einer kleinen Prise NWoBHM und einer guten Portion AOR mischen. Wer bei diesem Stilmix aufmerksam wird und den Semi-Klassiker noch nicht sein eigen nennt, sollte nun zugreifen. Ich habe es nicht bereut.



Anspieltipps: For The Love Of Money, Killer Elite, Methods Of Madness.