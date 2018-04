Starker Re-Release des Klassikers.

OBSESSION ist mit "Scarred For Life" fraglos ein Klassiker der zweiten Reihe des US Metals gelungen. Wie auch bei den anderen Re-Releases durch Inner Wound wurde die CD mit zwei Demo-Songs angereichert, sonst gibt es gewohnte Qualität mit dem überragenden Mike Vescera (LOUDNESS, YNGWIE J. MALMSTEEN) an den Vocals.

Zunächst will ich betonen, dass diese Scheibe klar das beste Artwork aller OBSESSION-Alben bietet. Das Cover ist doch wirklich faszinierend und lässt mich beim Betrachten nicht los. Auch bei den Songs ist letztlich fast alles richtig gemacht worden. Nummern wie der Titeltrack leben von den schneidenden Gitarren, der druckvollen Produktion, den mitreißenden Melodien und natürlich Vesceras genialen Screams. Auch sonst kann das Songmaterial mitreißen und begeistern; insgesamt lebt das Album stark von der elektrisierenden Energie der einzelnen Titel. Die Bonus-Songs sortieren sich wiederum qualitativ nahtlos ein.

Ihr merkt, dass es sich wieder um ein wirklich gutes Scheibchen handelt, dessen Wiederveröffentlichung überfällig war (man schaue sich nur an, was sonst teilweise an belangloser Langeweile neu herausgebracht wird). Einzig die Frage, ob man den guten Nachfolger "Methods Of Madness" hier sogar übertroffen hat oder nicht ist für mich nicht ganz eindeutig. Beide Alben haben eine hohe Hitdichte und lassen fraglos die gute Debüt-EP hinter sich. Im Moment geht der Punktsieg knapp an den Nachfolger, aber das kann sich bei weiteren Durchläufen noch ändern. Für US-Metal-Fans sind ohnehin beide Alben Pflicht.

Anspieltipps: Scarred For Life, Take No Prisoners, Run Into The Night.