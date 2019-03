Ein permanenter Balanceakt.

"Mudness" ist definitiv keine Platte, deren Erstanalyse auch sofort das treffende Ergebnis mit sich bringt. Der neue Silberling von OBSOLETE THEORY betreibt einen andauernden Balanceakt zwischen hektischem, manchmal auch extrem verschachteltem Songwriting auf der einen und epischem, zielstrebigem Black Metal auf der anderen Seite, und egal von welcher Seite aus man schließlich an die Platte herangeht, so wird man eines doch irgendwie niemals finden: vollständige Befriedigung.

Denn des einen Freud ist auf "Mudness" oft des anderen Leid, wenn man dies mal symbolisch aufschachtelt. So kann man sich von den melodischen Passagen mitreißen lassen und gerne auch mal den Begriff Epos in den Mund nehmen, wenn es um einen der insgesamt fünf Tracks geht, muss aber gleichzeitig die Kröte schlucken, dass die hymnischen Passagen von "Mudness" entweder von maschinellem Geballer im Stile von LIMBONIC ART gefressen, unnötig in die Länge gezogen oder völlig destruktiv wieder auseinandergenommen werden, weil OBSOLETE THEORY plötzlich eine völlig neue Idee installieren möchte, die dann auf ein ziemlich abruptes Break in Szene gesetzt wird.

Und genau dieser Schwebezustand zwischen genialer, progresiver Materie auf der einen und nicht bis ins letzte Detail durchdachten, inhaltlich nicht gänzlich schlüssigen Passagen auf der anderen Seite beschreibt auch das kleine Dilemma, in dem sich die Italiener befinden. Denn OBSOLETE THEORY hat ganz sicher das Zeug dazu, richtig groß herauszukommen und dem melodischen Black Metal künftig einen dicken Stempel aufzudrücken. Doch bis dahin müssen noch einige Ungereimtheiten und auch diverse Längen aus den Kompositionen herausgenommen und die Songs als solche ein wenig entschlackt werden - und da reden wir nicht von Keyboard-Bombast und dergleichen, denn damit geben sich die Südeuropäer erst gar nicht ab. Lediglich der Fokus muss noch einmal geschärft werden, dann kann aus einem wirklich guten Album wie "Mudness" in Zukunft ein herausragendes werden!

Anspieltipps: Six Horses Of Death, Sirius' Blood