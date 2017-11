Chile kann mehr als nur Old School

Das muss man sich erst einmal trauen: OCCASVS verwendet die ersten neun Minuten des neuen und nach langen Jahren ersten Longplayers darauf, ein von Pianos gesteuertes Intro zu zelebrieren und den Hörer schon so weit in die Irre zu führen, dass dieser gar nicht mehr weiß, ob er als Verfechter extremer Klänge überhaupt an der richtigen Stelle ist. Doch mit den ersten Tönen des nachfolgenden 'Triumphal Defeat' bricht ein regelrechter Orkan los, der unmissverständlich klarmacht, dass diese Chilenen bei der Gestaltung ihrer musikalischen Kontraste unglaublich effizient vorgehen - und dass es ihnen spielerisch gelingt, das Überraschungsmoment auf ihre Seite zu ziehen.



Doch das Material von "Nocturnal Majestic Mysteria" ist in der Folge noch mit so vielen überraschenden Wendungen versehen, dass man diesen ersten Donnerschlag gar nicht mehr überbewerten will. Die Band taucht in okkulte Sphären ab und garniert ihre Songs mit sakralen, beschwörerischen Chören, verfeinert die Arrangements mit avantgardistischen Klängen, schwebt irgendwie immerzu zwischen monumentalen, epischen Soundscapes und purem Inferno und etabliert sich mit dem Debüt ganz klar auf eine der Spitzenpositionen der südamerikanischen Black-Metal-Szene.



Bedenkt man hierbei, dass OCCASVS schlappe 15 Jahre benätigt hat, um dem ersten Demo endlich auch ein komplettes Album folgen zu lassen, könnte man fast vermuten, dass es mit der persönlichen Motivation der Herren Musiker nicht zum besten bestellt ist. Doch OCCASVS leidet unter dem gleichen Problem wie so viele Acts aus diesem Teil der Welt: schlechter Vertrieb, finanzielle Engpässe, keine großen Labels, die ihre Scouts aussenden und irgendwann dann auch eine Menge Frustration. Doch die Chilenen haben diese Phase hinter sich gelassen, sich derweil auch nicht von den Old-School-Strömungen der heimischen Szene überrumpeln lassen und ihrer Kreativität schließlich die Oberhand geschenkt. "Nocturnal Majestic Mysteria" ist das Resultat eines langen, fortwährenden Prozesses, an dessen Ende ein Album steht, dass Freunde von ARCTURUS und BORKNAGAR besonders neugierig machen sollte, unterm Strich aber jedem Liebhaber okkulter Klänge einen Lauschangriff wert sein sollte. OCCASVS präsentiert sich nämlich beileibe nicht schlechter als die gesamte nordische Prominenz, die diesen Sound seinerzeit definiert hat!



Anspieltipps: Seer, Union