Nervige Deathcore-Standards zu Beginn, geiles Material zum Schluss!

Wer weiß, was aus "Revelation" geworden wäre, hätten sich die Musiker von OCEANO dazu entschieden, ihr neues Album in einer reinen Instrumentalversion auf den Markt zu bringen. Denn dass die Band handwerklich einiges auf dem Kasten hat und gerade in Sachen Atmosphäre immer wieder imstande ist, die Apokalypse ganz nahe zu bringen, hat sie in der Vergangenheit schon bewiesen - und das womöglich noch nie so stark wie auf der neuen Scheibe.

Doch gerade im ersten Abschnitt von "Revelation" nerven die recht monotonen Deathcore-Grunts tierisch. Die Vocals sind in diesem Genre zwar ohnehin meistens Geschmackssache, aber in diesem Fall sind sie ein echter Störfaktor, der Stücke wie 'Lucid Reality' und 'Path To Extinction' gerne opfert, nur um das Material möglichst brutal wirken zu lassen. Dies erscheint umso überflüssiger, als dass OCEANO im späteren Verlauf des Albums auch in Sachen Gesang wesentlich variabler arbeitet und die zweite Albumhälfte in ganz anderer Qualität strahlen lässt als den eher bescheidenen Auftakt. Warum denn nur?



Insofern muss man den neuen Langdreher leider als musikalische Zweiklassengesellschaft bewerten, in der das Gefälle so stark ist, dass es am Ende zum echten Ärgernis wird. OCEANO gibt sich extrem dynamisch, spielt souverän mit den Stimmungen, vergibt aber aus besagten Gründen dennoch die große Chance, sich mit "Revelation" endlich mal weiter nach oben zu arbeiten. Blendet man die ersten vier Stücke aus, wäre die neue CD eine richtig fette EP. So jedoch muss man mit einem eher nervigen Anhängsel leben, das eine Menge Sachaden anrichtet!



Anspieltipps: The Event, Human Harvest