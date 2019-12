The Sun And The Cold

Etwas zu ambitionierter Genre-Mix.

Der schlaue Metalhead weiß: Fast immer, wenn eine Band ein Wort mit "Sky", "Horizon" oder "Ocean" im Bandnamen führt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um keine traditionelle Band handelt, sondern meist um Musik, die mitunter einen coreigen, zumindest modernen Ansatz hat. OCEANS macht da keine Ausnahme, vereint Mitglieder aus Wien, Coburg und Berlin und hat sich einem interessantem Cocktail aus Death- und Black-Metal sowie Dark- und etwas Post-Metal und Modern Metal verschrieben.

Klingt etwas wirr, ist es auch, denn "The Sun And The Cold" ist wie der Titel bereits verrät, ein Album, dass von Gegensätzen und Brüchen lebt. Es ist aber eine Kunst, diese verschiedenen Welten in Symbiose erklingen zu lassen. Das kann richtig Spaß machen, wie es der Genre-Springer BETWEEN THE BURIED AND ME beweist, kann aber auch schnell nach hinten losgehen, wenn dies zu beliebig erscheint. Und dieser Gefahr sieht sich OCEANS ausgesetzt, denn nicht immer sind die Übergänge gelungen. Einem Flickenteppich gleich werden Arrangements durcheinander geworfen, ohne, dass einem klar wird, was der Künstler einem damit eigentlich sagen möchte.

Am besten klingt "The Sun And The Cold", wenn große, melancholische Refrains wie in dem Titeltrack, 'We Are The Storm' und 'Legions Arise' ausgepackt werden oder wie in 'Dark' der große Fuß zum Stampfen herausgeholt wird, das steht der Truppe wirklich gut. Dazwischen ist zwar alles handwerklich sehr gut, es bleibt aber ehrlich gesagt nicht viel hängen.

OCEANS bietet einen bunten Strauß an musikalischen Einflüssen, die sie nächstes Mal aber besser zügeln sollten.