Verdünnter Finnen-Doom.

Der Opener 'Radiant Nightbreak' klingt genau so, wie man sich deathigen Doom Metal aus Finnland vorstellt. Schwerfällige, langsam ausklingende Akkorde, tiefer Growlgesang, übertüncht von langgezogenen klaren Vocals. Der Name SWALLOW THE SUN klingelt im Oberstübchen. Doch der Schein trügt. OCEANWAKE bemüht sich um Abwechslung, integriert zarte Post- und New Art-Rock-Passagen in die Musik, ja genau, diese leise kling-klöngelnden Gitarren mit viel viel Hall, deren Ziel es ist, eine wohlige, dunkel-melancholische Kuschelatmosphäre zu erzeugen. Doch ist das jetzt spannend?



Nö. Irgendwie hab ich die Schnauze voll davon. Klar, vor zehn Jahren hätt ich das voll innovativ gefunden, vergrabene Haustiere unter verschneiten Tannenbäumen und so. Oder tolle Weiterentwicklung eines an sich langweiligen Stils. Aber jetzt will irgendwie jeder "Post" sein, weil interessant, chic, anders. OCEANWAKE ist dabei beileibe nicht schlecht, oh ja, und ich glaube schon, dass die Musiker hier superduper viel Zeit investiert und sich emotional reingehängt haben. Sie werden wohl der Meinung sein, etwas absolut Einzigartiges erschaffen zu haben. Blöd, dass ich die Scheibe schon zum vierten Mal heute höre und einfach kein Aha-Erlebnis eintritt. Die Musik hat einfach kein Charisma. Cool ist es eigentlich nur, wenn tatsächlich mal aggressive Growls auftauchen. Und das sage ich, der nicht wirklich daran glaubt, daß Doom-Death eine feine Sache ist. Goodbye, OCEANWAKE.