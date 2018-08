Retro rockt's sich besser!

OCTOPUS sind im Grunde genommen die moderne Inkarnation von DEEP PURPLE; die Grooves, die Gitarren, dieses unterbewusste psychedelische Feeling und zuletzt auch der Drive der zehn neuen Stücke - all das erinnert immer wieder an den namhaften Dinosaurier, wird aber in einer noch schwungvolleren Performance ganz easy ins Hier und Jetzt geholt. Und man könnte sicherlich weitere 70's-affine Acts heranzitieren, als da wären ELECTRIC WIZARD und vor allem ORANGE GOBLIN, müsste man lediglich diesen saucoolen Drive beschreiben, mit dem das Material von "Supernatural Alliance" voranschreitet. Gelegentlich ist der Coolness-Faktor sogar so groß, dass man sich an die Anfänge des Grunge-Zeitalters erinnert fühlt, was zwar die angesprochenen Referenzen wieder in Frage stellen könnte, an sich aber nicht widersprüchlich ist - denn einen coolen Groove haben auch die Seattle-Pioniere mal ganz locker aus dem Ärmel geschüttelt.





Und was kann dieses Album nun? Tja, zum einen rockt es verdammt lässig und betont dabei gerne auch den Retro-Faktor. Und zum anderen beweist es einmal mehr, dass die urigsten Einflüsse auch heute noch eigenwillig verwertet werden können, ohne die musikalische Basis ausschließlich auf Fremdzitaten stützen zu müssen. OCTOPUS ist dabei weder penetrant im Rückspiegel unterwegs, noch werden die einzelnen Fragmente zu abgefahren durcheinander gemischt. Alles ist im Fluss, die Songs sind derweil bärenstark, und die spartanische Art und Weise, wie hier Psychedelica eingebaut werden, gefällt ebenfalls richtig gut. Mit "Supernatural Alliance" macht jeder einen Glücksgriff - vor allem Freunde zeitgemäß aufgearbeiteter 70er-Hardrock-Romantik!



Anspieltipps: Beyond The Center, The Unknown, Fleetwood Mac