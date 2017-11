Viel versprechende Vergangenheit, bedenkliche Zukunftsaussichten

Seit drei Jahren ist das Debütalbum von OCULUS bereits im Kasten, und während sich die Band auf die Suche nach einem passenden Label gemacht hat, hat sie leider auch die Zeit verstreichen lassen, um noch ein wenig am Feintuning von "The Apostate Of Light" zu arbeiten. Denn die unorthodoxe Mischung aus doomigem Death Metal und okkultem Black Metal ist gerade in den schnelleren, ungestümen Passagen noch nicht ganz an jenem Reifegrad angelangt, der die internationale Konkurrenzfähigkeit bescheinigen würde.



OCULUS agiert vor allem in den ersten beiden Nummern arg monoton; gequälte Doom-Passagen wechseln sich mit sehr holprigen, mitunter auch nicht allzu differenziert abgemischten Tempovorstößen schwarzmetallischer Natur ab, und vor allem die steril anmutende Rhythmusarbeit will sich überhaupt nicht mit den sphärischen Elementen arrangieren, die das eintönige Voranschreiten zumindest noch irgendwie positiv beeinflussen sollen. Erst im hinteren Abschnitt von "The Apostate Of Light" hat die auf dem ganzen Globus verteilte Truppe Material am Start, das diesen Makel kurzzeitig, aber leider auch nicht komplett aushebelt. Denn immer wieder verrennt sich OCULUS blindwütig in monotones Fast-Forward-Einerlei und schafft es dabei nicht, die eigentlich überall präsenten, finsteren Sounds sinnstiftend einzubinden.



Mit ihrem ersten Album hat die Band auf jeden Fall noch nicht jenes Format erreicht, dass man sich aufgrund des ausgiebigen Erfahrungsschatzes aller Beteiligten ausgerechnet hatte. "The Apostate Of Light" hat einige interessante Ansätze, die in der ruckeligen Ausarbeitung aber schnell an ihre Grenzen stoßen.



Anspieltipp: A Visage Of Dark Remembrance