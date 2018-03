Norwegen - nicht bloß Heimat des Black Metals!

Während sich mindestens neunzig Prozent der extremen Szene auf landeseigene Traditionen stützt und den Black Metal bedient, haben die drei Norweger von ODIOUS ICON viel mehr Freude daran, ihre Lieblinge aus dem amerikanischen Todesblei-Zirkus zu zitieren. "Planet Of Immense Decay" ist ein klarer Tribut an die raubeinigen, weniger technischen Releases der US-Death-Metal-Szene und als solcher nicht weniger authentisch als die Originale. Doch was ist mit den Songs?



Nun, es dauert eine ganze Zeit, bis man so richtig warm wird mit alldem, was die Nordeuropäer auf ihrem aktuellen Album fabrizieren. gerade die beiden Starter sind noch echte Querköpfe, deren Arrangements sich nicht so recht ins ansonsten sehr straighte Abenteuer einfinden wollen, das ODIOUS ICON auf "Planet Of Immense Decay" veranstaltet. Die Attacken sitzen nicht so recht, die Grooves kommen sehr gestückelt, und trotz der immens aggressiven Darbietung, die sich unter anderem auch in den fiesen Screams von Frontmann Daniel Flygh widerspiegelt, hat man die Befürchtung, die Scheibe würde bei ihrer knappen Spieldauer von gerade mal 25 Minuten gar nicht erst in Gang kommen.



Glücklicherweise kann das Trio im weiteren Verlauf alle Nörgler und Zweifler noch vom Gegenteil überzeugen, wenngleich nicht alle nachfolgenden Kompositionen voll ins Schwarze treffen. Doch ODIOUS ICON hat vor allem in der zweiten Hälfte des neuen Albums eine sehr ordentliche Quote und legt mit Stücken wie 'Bleed The Bastards', 'Exsanguination' und 'Tomorrow Shall Die' einen qualitativen Grundsatz fest, der weit über dem Durchschnitt rangiert.



Dennoch: Viele Ausfälle darf man sich bei einer Scheibe, die mit wenigen Songs und überhaupt geringer Quantität eigentlich nicht leisten. "Planet Of Immense Decay" ist gerade noch so im Rahmen, weil die guten Songs nicht nur gut, sondern bärenstark sind. Von daher sollte man sich auch ruhig mal mit diesen norwegischen Szene-Ausreißern beschäftigen!



Anspieltipps: Exsanguination, Bleed The Bastards