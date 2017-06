Hypnotische Reise zurück.

Es gibt Bands, die wollen gar nicht den grandiosen Hit landen oder sich mit einer catchy Hookline in den Gehörgängen ihrer Hörerschaft verankern. Manche Bands wollen einfach nur spielen. ODROERIR ist definitiv eine dieses Kombos, denn wenn das Mini-Album "Das Erbe unserer Ahnen" eines nicht ist, dann absolut das: Eingängig.



Hypnotischer Akustik-Folk mit paganem Hintergrund und bedächtige Trommeln, die mich gleich auf ein außergewöhnlich sinnliches Hörerlebnis einschwingen... Dies ist allerdings eine Notwendigkeit, so kommen die insgesamt fünf Tracks bisweilen derart sperrig daher, dass nebenbei hören schier unmöglich ist.



Entweder lässt man sich ganz ein auf die fast schamanischen Gesänge der Truppe, die in diesem Jahr schon das Heidnische Dorf auf dem WGT verzauberte, oder man schaltet schon nach dem zehnminütigen Opener entnervt ab. Ersteres sei dem Leser jedoch ans Herz gelegt: Sonst verpasst er eine lohnenswerte Reise zurück. In die Welt unserer Ahnen.