Newcomer mit Luft nach oben.

Die Briten von OF ALLIES haben sich nach eigenen Angaben dem Alternative Rock verschrieben, unterfüttern diesen aber mit einem amtlichen Soundwall und einer Prise Düsternis. Das ist auch das Konzept beim zweiten Album "Are We Better Off?". Das ist natürlich eine Mixtur, die mir grundsätzlich durchaus zusagt, denn nicht umsonst stehen Bands wie MALLORY KNOX, CAESARS ROME, SAINT ASONIA, RIVAL FIRE oder THREE DAYS GRACE bei mir im Schrank.



Nun, bin ich nach dem Hören von "Are We Better Off?" besser dran als zuvor? Zumindest nicht schlechter, das wird schon nach den ersten Spins deutlich. Rich Nichols' Gesang passt wie Hintern auf Kübel, der Einsatz von Loops und Synths ist meist effektiv und selten überladen, der Sound ist modern und differenziert. Die Grundzutaten sind also alle vorhanden.



Das Problem, das ich mit OF ALLIES habe, ist, dass es kein Song schafft, sich wirklich in meinen Lauschlappen einzunisten. Und das ist bei dieser Form von Musik nun einmal absolut essentiell. So lange "Are You Better Off?" läuft, bin ich gut unterhalten und wippe mit dem Kopf, manchmal sogar mit dem Fuß. Doch nach den 50 Minuten verblasst das Album in Windeseile und wer mich etwas später nach einer Melodie oder einem Textfragment fragt, wird wohl nur ein Schulterzucken ernten.



Es ist also das Songwriting selbst, bei dem die junge Truppe noch viel Potential nach oben hat. Als Beispiel sei 'The Hierophant' genannt, das durchaus mit Zug beginnt, aber von einem unnötigen Break ausgebremst wird, am Ende gar ausfadet und somit irgendwie unfertig wird. Aller Kritik zum Trotz werde ich die Jungs aus Yorkshire sicher weiter verfolgen. OF ALLIES wäre nicht die erste

Band, die enorme Entwicklungssprünge hinlegt.