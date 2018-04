Die Leichtigkeit ist verschwunden

Würde man lediglich die Streaming-Zahlen bewerten, müsste man OF ALLIES mittlerweile tatsächlich dem Mainstream zuordnen. Aber auch musikalisch haben sich die Männer aus Yorkshire weiter geöffnet und ihrer Mischung aus typischen Neo-Grunge-Elementen und progressiv versetzten Alternative-Noten einige massentaugliche Harmonien beigefügt, die einen klaren Einfluss auf die stilistische Entwicklung der Briten haben. Waren es beim letzten Release noch DEFTONES und TOOL, die man als kombinierte Einflüsse werten durfte, ist es diesmal ganz klar A PERFECT CIRCLE, denen man sich nahe fühlt. Doch einen Wermutstropfen hat dieser vermeintliche Fortschritt und den spürt man auf "Night Sky" schon relativ bald: Die Intensität, die auf "Fragments" noch in jeder Note greifbar war, ist mit den inhaltlichen Veränderungen phasenweise abhanden gekommen.



Dies mag letztendlich aber auch darin begründet sein, dass OF ALLIES viele Ideen diesmal gar nicht zu Ende bringt; "Night Sky" haftet etwas Fragmentiertes an, das sich gerade im Zentrum der Platte kaum mehr abstreifen lässt, weil die Band in ihrer durchgängigen Emotionalität viel zu sprunghaft agiert. Hier eine angedeutete Hookline, dort ein introvertierter Melancho-Part, zwischendurch ein paaar nette Grooves, letztendlich aber wenig Zwingendes - und das bei diesen fantastischen Grundveranlagungen, die OF ALLIES hier nur bedingt ausschöpft. Fast schon skandalös...



Dass am Ende doch noch eine arg solide Bewertung steht, zeigt wohl deutlich, auf welchem Niveau sich die Briten trotz allem immer noch bewegen. "Fragments" gewinnt zwar den direkten Vergleich, aber auch "Night Sky" hat einige herausragende Momente, die auch den zweiten OF ALLIES-Release lohnenswert erscheinen lassen. Schade nur, dass sie diesmal nicht so gebündelt im Angebot stehen!



Anspieltipps: Collapse, Open Sea