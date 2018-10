Punch und Drama in Personalunion

Screamo-Attacken, ein gesundes Core-Fundament, ein wenig Emo und schlussendlich viele anständige Melodien: Im Grunde genommen könnte "Entelechy" ein Selbstläufer sein, würden seine Schöpfer hier und dort dann doch mal ihren eigenen Kurs verfolgen und sich in der breit gefächerten Modern-Metal-Schiene eine eigene Nische suchen. Die Jungs aus Frankfurt haben zwar ein sehr feines Gespür für nicht ganz so konventionelle Widerhaken und spenden ihrem neuen Longplayer einen sehr dynamischen Unterbau, doch dieses gewise Etwas, das man letztlich nur OF COLOURS zuschreiben könnte, bringt das neue Album leider nicht mit. Aber muss es das in diesem speziellen Fall?

Eigentlich nicht, denn musikalisch ist das zehnteilige Werk eine rundum ordentliche Sache, das vor allem beim Gesang hin und wieder Akzente setzt. Die Clean-Parts sind zwar manchmal eine Spur zu soft, doch wenn Frontdame Anne fleht, schreit und winselt, kann man schon mal eine Gänsehaut bekommen - zumal die Dame im ersten Moment gar nicht als feminine Gestalt zu filtern ist. Beim Songwriting schwört die Truppe vom Main derweil auf eine ständige Achterbahnfahrt, die gerade im Schlussabschnitt sehr emotional gefärbt ist, insgesamt aber für gleichbleibend hohe Spannung sorgt und auch einige Überraschungen bereithält. Lediglich der ziemlich gemäßigte Alternative-Track 'Wildfires' fällt ein wenig aus der Reihe und ist auch qualitativ nicht so ansprechend wie das restliche Material. Ansonsten ist bei OF COLOURS die Gewährleisteung für abwechslungsreichen, wenn auch nicht wirklich innovativen Modern Metal jederzeit gegeben - und die Garantie für eine ansprechende Energieleistung auch. Wenn die Band jetzt noch daran arbeitet, das bereits vorhandene Charisma mit einer minimalen Optimierung in Sachen Originalität zu verknüpfen, wäre alles perfekt. Bis hierhin ist "Entelechy" allerdings schon ein viel versprechender Appetizer in eine viel versprechende Zukunft!Anspieltipps: Oblivion, Rats