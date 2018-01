Trotziger Befreiungsschlag!

Etwas mehr als ein Jahr ist es gerade einmal her, dass mich die Amerikaner OF MICE & MEN mit ihrem durchwachsenen letzten Langspieler 'Cold World' recht herb enttäuscht haben. Irgendwie war mir die Scheibe ein zu großer Abklatsch der Genre-Kollegen von LINKIN PARK in ihrer Elektro-Phase und gleichzeitig fehlten erstmalig auch irgendwie die zwingenden Ideen. Inzwischen ist jedoch viel passiert, wobei wohl die erzwungene Trennung von Fronter Austin Carlile, der seit einiger Zeit mit Herzproblemen zu kämpfen hat und daher auf der Bühne nicht mehr voll einsatzfähig war, den größten Einschnitt für die inzwischen zum Quartett geschrumpfte Truppe bedeutete. Anstatt sich jedoch einen neuen Sänger zu suchen, übernahm kurzerhand Basser Aaron Pauly den Posten am Mikrofon und sorgte so dafür, dass die Band sich zeitnah wieder ins Studio begeben konnte, um am neuen Langspieler "Defy" zu arbeiten.



Inzwischen ist die Platte fertig und klingt dem Titel entsprechend wie ein trotziger Abgesang an alle Kritiker, die nach dem Ausstieg von Carlile das Ende des Erfolgs des Vierers prophezeiten. Damit dürften sie allerdings meilenweit daneben liegen, denn in der neuen Besetzung gelingt den ehemaligen Screamo-Newcomern ein echter musikalischer Befreiungsschlag, der schon in den ersten Sekunden die planlosen Experimente des Vorgängers vergessen macht. Man höre hierzu nur den Opener und Titeltrack 'Defy', der von knallharten Breakdowns bis hin zu melodischen Hooklines wieder sämtliche Stärken präsentiert, die OF MICE & MEN zu ihrem weltweiten Erfolg verholfen haben. Generell scheint den Jungs die kurze Pause zwischen der letzten Tour und den Albumaufnahmen wirklich gut getan zu haben, denn bei Abrissbirnen wie 'How Will You Live', 'Instincts' oder 'Unbreakable' sieht man praktisch vor dem geistigen Auge schon die gigantischen Circle Pits, die sich bei den kommenden Konzerten bilden werden.



Doch nicht nur die Vollgas-Kompositionen erweisen sich als absolute Volltreffer, im Gegensatz zu "Cold World" zünden dieses mal auch die ruhigeren und poppigeren Tracks. Ganz besonders positiv fallen dabei der Rausscheißer 'If We Were Ghosts' und das hitverdächtige 'Sunflower' auf, die beide mit feinen Hooklines und entspannter Atmosphäre punkten. Wirklich rundum gelungen ist der Silberling aber leider trotzdem nicht, denn mit dem PINK FLOYD-Cover 'Money' haben sich die Amerikaner einen ordentlichen Fehlgriff geleistet. Zwar gibt sich der Vierer durchaus Mühe, den Prog-Rock-Klassiker in den eigenen Bandsound zu überführen, doch dabei geht leider jeglicher Charme des Originals verloren, weshalb die Jungs meiner Meinung nach hier besser die Finger von diesem Übersong gelassen hätten.



Abgesehen davon meldet sich OF MICE & MEN mit "Defy" jedoch bärenstark zurück und dürfte dank des kompakten Songwritings und der hohen Hit-Dichte nun jegliche Zweifel zerstreut haben, dass die Band ohne ihren Fronter nicht bestehen könnte. Ganz im Gegenteil, denn ich habe Austin Carlile auf den zwölf Tracks zu keiner Sekunde wirklich vermisst. Es heißt also aufatmen, denn in dieser Form werden uns die Mäuse und Männer noch lange als Speerspitze ihres Genres erhalten bleiben.