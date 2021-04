Metalcore-Kurzrille mit Hit-Potential<br />

Ich bin mir ja noch nicht so wirklich sicher, was ich von der neuen Veröffentlichungspolitik halten soll, bei der Bands innerhalb weniger Monate mehrere EPs anstatt eines vollständigen Albums herausbringen. So dieser Tage auch wieder geschehen bei der Metalcore-Größe OF MICE & MEN, die nach ihrem Wechsel zu Sharp Tone Records ingesamt drei EPs für das kommende Jahr ankündigte und direkt mit dem hier vorliegenden "Timeless" diese Release-Trilogie startet. Zu hören gibt es dabei in knappen 12 Minuten drei neue Songs, die laut eigener Aussage den musikalischen Weg des vorangegangenen Albums "Earthandsky" fortsetzen sollen.

Der Opener und Titeltrack 'Timeless' unterstreicht dieses Versprechen eindrucksvoll, setzt musikalisch direkt da an, wo der letzte Langspieler aufgehört hat, und markiert dank einer großartigen Hookline direkt den ersten Höhepunkt der EP. Übersehen werden sollte dabei neben der starken Gesangsleistung auf keinen Fall die großartige Gitarrenarbeit, die neben mächtigen Metalcore-Riffs und Breakdowns auch noch einige feine Melodien beisteuert. 'Obsolete' ist im Anschluss ein melodischer Banger, der harten Strophen mit Growls und Shouts in typischer Metalcore-Manier einen mit Klargesang versehenen Refrain entgegenstellt. So vorhersehbar dieses Rezept ist, so gut funktioniert es und so dürfte auch der zweite Song der EP jedem OF MICE & MEN-Fan direkt gut ins Ohr gehen. 'Anchor' wiederholt zum Abschluss der Kurzrille das Rezept des vorangegangenen Tracks, bewegt sich aber eher im Mid-Tempo, unterlegt die melodische Gitarrenarbeit verstärkt mit elektronischen Spielereien und erinnert dabei ein wenig an "Cold World" aus dem Jahr 2016, auch wenn die Kalifornier auf ihrer aktuellen EP deutlich besser auf den musikalischen Punkt kommen als beim etwas sperrigen und zerfahrenen fünf Jahre alten Langspieler.

Das Fazit kann damit eigentlich nur lauten: Wo OF MICE & MEN draufsteht, steckt anno 2021 auch OF MICE & MEN drin. Nach den Irrfahrten in der Mitte der letzten Jahrzehnts und dem Abgang von Austin Carlile hat sich das Quartett inzwischen in seiner neuen Besetzung gefunden und liefert drei starke Tracks ab, bei denen Fans der Jungs ungehört zuschlagen können. Einziger Wermutstropfen bleibt daher die bereits angesprochene Veröffentlichungsspolitik, die sich mir noch nicht so recht erschließen will. Aber das sieht die Zielgruppe vielleicht anders, denn beim Konsum der Musik auf Streaming-Plattformen ist die Zerstückelung der neuen Songs auf drei EPs vielleicht auch nicht mehr so relevant.