Wieder mal gewohnt gute Kost aus St. Pauli!

Es gibt Dinge, auf die man sich einfach verlassen kann. So mussten wir bis jetzt nie länger als zwei Jahre auf ein neues OHRENFEINDT Album warten und das ist auch gut so. Das neue Werk der St. Pauli Rocker "Das Geld liegt auf der Straße" bietet wieder gewohnt ehrlichen deutschsprachigen Hard Rock im Stile von AC/DC, ROSE TATTOO oder NAZARETH mit Themen, die uns alle bewegen.



Bei OHRENFEINDT geht es unter anderem diesmal um so wichtige Themen wie Rückenschmerzen im Titeltrack, Schreibblockade ('Die Muse ist im Urlaub') oder der verpasste Hochzeitstag ('Hektik'). Ganz ehrlich, auf solche Texte muss man erst einmal kommen. Als Haupteinfluss bezüglich der Textarbeit wird in der beiliegenden Presseinfo Stefan Stoppok genannt und dass es eben ohne Stoppok OHRENFEINDT in dieser Form wohl gar nicht gegeben hätte. Und es ist dann auch Stefan Stoppock, der als Sprechstimme in der coolen Fußmitwippnummer 'Ich kümmer mich drum' zu hören ist, deren einzige Message ist, dass, egal um was es geht, man sich drum kümmert. Auch da muss man erst einmal drauf kommen. Ok, einen Preis für besonders tiefgründige Lyrik wird es für OHRENFEINDT nie geben, aber das war, denke ich, noch nie deren Intention. Und genau dafür liebt man die drei St. Paulianer oder eben nicht, dazwischen gibt es eigentlich nichts.



Und klar darf auch ein bisschen Sex und Liebe nicht fehlen ('Mona Lisa', 'Willst du mit mir gehen'). Aber die wohl wichtigste Message enthält der Song 'Du brauchst Rock'. Genau diesen brauchen wir in der momentanen Zeit umso mehr. Die im Grünspan aufgenommene Liveversion 'So nicht', ist dann ein kleiner Appetizer auf das kommende Livealbum zum 25-jährigen Jubiläum und macht schon richtig Bock auf mehr. Hoffenlich müssen wir darauf nicht allzu lange warten. Zum Abschluss wird es dann doch ein bisschen tiefgründig und emotional. Die Ballade 'Schlaflied' ist einem kurz vor Aufnahmebeginn verstorbenen Freund gewidmet.