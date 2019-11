25 Jahre Feindtschaft.

Vor 25 Jahren wurde die Hamburger Band OHRENFEINDT gegründet, wenn auch das erste Album bis 2003 auf sich warten ließ. Da sich die Gruppe damit in der Mitte der Karriere vermutet, zieht sie mit ihrer ersten Kompilation "Halbzeit! - Lebenslänglich Rock'n'Roll" Zwischenbilanz. Sollten die Jungs um Chris Laut allerdings die Kondition der ROLLING STONES aufweisen, ist die Halbzeitpause noch nicht erreicht.



Die CD erscheint als Doppelalbum, wobei nur die erste Scheibe die übliche Best-of-Auswahl darstellt und alle bisherigen acht Studioalben des Trios - wenn auch in ungleicher Gewichtung - berücksichtigt. Wer die norddeutschen Rocker schon eine Weile kennt, für den dürften Nummern wie 'Rock'n'Roll Sexgott', 'Motormädchen', 'Fluchtwagenfahrer', 'Kalter Kaffee' und 'Ohrenfeindt' Klassikerstatus haben. Und für wen OHRENFEINDT Neuland darstellt, der findet einen charakteristischen Überblick über den rauhbeinigen Vollgasrock der Band und ihre immer gleichen textlichen Klischees über Rock'n'Roll, Mopeds und St. Pauli, zwischen denen sich hin und wieder auch ein paar nachdenkliche Zeilen finden.



Auf der zweiten Disc wird vielleicht ein Alptraum von OHRENFEINDT-Fans wahr, denn unsere Vollgasrocker spielen unplugged. Aber es kann Entwarnung gegeben werden. Auch "Ohne Stecker" stellt sich bei der Gruppe keine lahme Liedermacher- oder Folklangeweile ein, zumal für den stromlosen Teil kaum softe Stücke ausgewählt wurden. So rocken 'Zwei Fäuste für Rock'n'Roll' und 'Porschekiller' auch in nicht elektrifizierter Form gut ab, während 'Mit Vollgas & Blaulicht' sehr lässig rüberkommt. Insofern stellen die akustischen Fassungen interessante Varianten des bekannten Materials dar, und die Originale sind ja nicht aus der Welt.



Für Ohrenfreundte und solche, die es werden wollen, stellt "Halbzeit! - Lebenslänglich Rock'n'Roll" einen guten, repräsentativen Überblick über das Arsenal der Band dar. Der Best-of-Teil ist auch als LP erhältlich.